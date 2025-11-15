Inmigrante cubano es deportado por ICE en pleno trámite de Green Card

Yuniel Abreu Campos, inmigrante cubano sin historial criminal y con proceso de residencia activo bajo la Ley de Ajuste Cubano, fue deportado por ICE el 6 de noviembre de 2025 en un vuelo que transportó a más de 230 personas hacia La Habana.

Su familia asegura que él había acudido a una audiencia de inmigración en Florida y que, después de presentarse ante el juez, fue detenido y trasladado a un centro de detención sin aviso previo.

La detención de Abreu

De acuerdo con CiberCuba, su abogada, Lissete Tocado, y su pareja, Yeni Fernández, sostienen que Abreu tenía una apelación activa ante la Junta de Apelaciones Migratorias (BIA), lo que debía impedir cualquier remoción mientras se evaluaban sus argumentos legales.

La familia de Yuniel permanece en Florida

Información adicional publicada por Univisión confirma que él había ingresado a Estados Unidos en 2022 por la frontera y que se encontraba bajo la figura del I-220A, documento asignado a quienes están sujetos a un proceso de deportación pero pueden continuar su trámite en libertad.

En su primera presentación ante un juez, su caso fue desestimado y, de inmediato, agentes de ICE lo retuvieron. Según el propio Abreu en declaraciones citadas por Univision, fue llevado al centro de detención de Krome y después a otra instalación en Luisiana, donde permaneció más de cinco meses.

Los registros señalan que fue incluido en una lista de deportación casi sin margen de tiempo y enviado en el vuelo que arribó a Cuba con 232 migrantes. Su abogada insistió en que la apelación pendiente obligaba a frenar la expulsión y calificó la decisión como una acción fuera de procedimiento.

La vida de Abreu en Florida

Univision reportó que Abreu Campos manejaba una pequeña compañía de construcción en Florida. Su familia indicó que llevaba una rutina laboral estable y que no tenía antecedentes penales ni infracciones menores.

Su pareja afirmó que él sostenía económicamente el hogar mientras avanzaba su solicitud bajo la Ley de Ajuste Cubano. La familia cuestiona que haya sido removido sin claridad sobre por qué se ignoró la existencia de las apelaciones activas.

Su familia espera un giro legal

Fernández declaró a Univision que ella y sus hijos permanecen en Florida, lidiando con la ausencia del principal proveedor del hogar.

CiberCuba añadió que Abreu continúa en Cuba, mientras su abogada sigue apostando a que, si las apelaciones se resuelven a su favor, podría existir un camino para que retorne a Estados Unidos, aunque reconoce que el panorama migratorio actual complica esa posibilidad.

