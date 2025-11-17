Estos son los artículos que puedes comprar en Walmart y Target por menos de $50
Muchos hogares estadounidenses han recortado sus presupuestos debido a los elevados precios por la inflación y aranceles
Los precios de algunos alimentos básicos han aumentado en los últimos años debido a la alta inflación y la imposición de nuevas tarifas arancelarias sobre la importación de ciertos rubros, esto ha provocado que el promedio de los hogares estadounidense ajuste sus presupuestos con el objetivo de llegar a fin de mes.
Los hogares no solo han tenido que recortar sus gastos discrecionales, sino también evaluar dónde es mejor hacer sus compras con el propósito de ahorrar algunos centavos.
Es por esa razón que aquí te ofrecemos una lista comparativa con artículos que podrías comprar en Walmart o Target por menos de $50 dólares, muchos de estos productos forman parte de las marcas propias de estas cadenas minorista, por lo que sus precios son más asequibles:
Walmart
- Leche entera Great Value: $2.82 dólares (1 galón)
- Huevos blancos grandes de Great Value: $2.34 dólares (caja de 12 unidades)
- Pan de trigo integral con miel de Great Value: $1.87 dólares
- Papas Russet: $2.47 dólares (bolsa de 5 libras)
- Coronas de brócoli fresco: $2.11 dólares cada una
- Manzanas Honeycrisp frescas: $4.97 (3 libras)
- Carne molida 93/7: $7.47 dólares (1 libra)
- Limpiador multiusos de Great Value: $2.77 dólares (32 onzas)
- Papel higiénico de Great Value: $3.96 dólares (cuatro rollos)
- Bolsas de basura de cocina Great Value de 13 galones: $6.77 dólares (paquete de 40)
Target
- Leche entera Maola: $4.99 dólares (1 galón)
- Huevos grandes Good & Gather: $1.99 dólares (caja de 12 unidades)
- Pan de trigo integral con miel de Market Pantry: $1.89 dólares
- Papas Russet: $2.59 dólares (bolsa de 5 libras)
- Coronas de brócoli fresco: $3.99 dólares cada una
- Manzanas Honeycrisp frescas: $5.19 dólares (3 libras)
- Carne molida Good & Gather 93/7: $7.99 dólares (1 libra)
- Limpiador multiusos up & up: $2.99 dólares (32 onzas líquidas)
- Toallas de papel up & up: $14.79 dólares (paquete de 6; $1.64 por cada 100 hojas)
Si bien, ambas cadenas minoristas ofrecen variedad de artículos, en Walmart se pueden encontrar alimentos $5 dólares más baratos; sin embargo, no siempre es así, por lo que se recomienda a los seguidores que buscan asequibilidad comparar precios en los supermercados antes de comprar.
Sigue leyendo: