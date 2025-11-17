Victor Wembanyama, ausente para los San Antonio Spurs durante “varias semanas”

El francés Victor Wembanyama, figura central de los San Antonio Spurs, estará fuera de acción durante un período todavía no determinado, aunque se anticipa que serán varias semanas. La lesión en la pantorrilla izquierda le impidió jugar el domingo en la victoria ante los Sacramento Kings por 123-110, en lo que representó su primera ausencia de la temporada. De acuerdo con información divulgada por ESPN, el pívot sufre una distensión en la zona afectada.

En su tercera campaña en la NBA, el jugador de 2,24 metros atraviesa su mejor momento estadístico. Promedia 26,2 puntos, 12,9 rebotes y 3,6 tapones por encuentro, números que han sostenido a los Spurs en la quinta posición de la Conferencia Oeste con récord de 9-4.

San Antonio Spurs star Victor Wembanyama has a left calf strain and is expected to be sidelined for a few weeks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/bqxDL9y6up — Shams Charania (@ShamsCharania) November 17, 2025

Un golpe al ritmo del mejor jugador de los Spurs

Antes del partido del 18 de noviembre entre Spurs y Memphis Grizzlies, se dio a conocer la magnitud de la molestia. La noticia fue divulgada por el insider de ESPN, Shams Charania, confirmando el mal momento en el que llega esta baja para un equipo que empezaba a mostrar señales de despegue tras varias temporadas complicadas.

El entrenador Mitch Johnson, consultado sobre la situación, expresó que el equipo prefirió no acelerar el retorno del pívot. Sobre su estado físico, declaró: “Obviamente, como hemos visto recientemente en esta liga, las contracturas en la pantorrilla no son algo que se pueda tomar a la ligera” y añadió: “No queremos forzar la situación”.

La lesión aparece en un contexto especialmente sensible para el francés, quien ya ha vivido interrupciones prolongadas en su carrera reciente. En 2024 solo disputó 46 juegos debido a una trombosis venosa profunda detectada después de su primera participación en el Juego de las Estrellas. Aunque ganó el Novato del Año en su debut y se consolidó como una promesa defensiva, su continuidad ha sido un tema recurrente.

En el partido ante Sacramento, la ausencia de Wembanyama permitió que Luke Kornet asumiera un rol protagónico. Titular inesperado, terminó con 13 puntos, cinco tiros convertidos sin fallar y tres tapones. Tanto Kornet como Kelly Olynyk y Bismack Biyombo podrían ver incrementada su carga de minutos mientras el francés se recupera.

Los Spurs se preparan ahora para una gira de cuatro juegos fuera de casa frente a Suns, Blazers, Nuggets y Timberwolves. Con marca de 9-4 y buenas sensaciones en este inicio de campaña, la incógnita será cuánto puede resistir el equipo sin su pieza más determinante. El regreso de Wembanyama, aunque no parece lejano, seguirá dependiendo estrictamente de su evolución física.



