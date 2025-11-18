Brasil logra sacar gris empate contra Túnez

Brasil, a siete meses del Mundial, dio este martes un paso atrás y cedió un tibio empate a uno ante Túnez, en un partido amistoso disputado en Lille (Francia) que solo maquilló para la Canarinha Estêvão desde el punto de penalti.

Lucas Paquetá pudo consumar la remontada de la selección de Carlo Ancelotti en la recta final, pero lanzó un penalti fabricado por Vitor Roque por encima del larguero.

El empate, sumado al mal juego y la poca chispa de algunas de sus estrellas, como Vinícius Júnior, eclipsó las buenas sensaciones que dejó la victoria lograda el sábado en Londres sobre Senegal (2-0).

Luces y sombras para una selección brasileña que no termina de engrasar la maquinaria a los mandos de ‘Carletto’. Ocho partidos con el exentrenador del Real Madrid y un balance de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas.

Túnez, liderada por el lateral Abdi y el mediapunta Hannibal, demostró que será un rival duro de roer en el Mundial de 2026.

Brasil salió relajada en Lille. La lluvia y el frío no animaban al espectáculo. El problema para los de Ancelotti fue que enfrente había un equipo que jugaba como en casa, motivado por la afición, y que puso más ganas.

El primer tiro a puerta fue de Abdi, que se multiplicó en defensa y en ataque.

El lateral del Niza encontró a su mejor socio en Hannibal para las arrancadas al contragolpe y a su rematador en Mastouri, que solo apareció para batir a Bento en el minuto 23.

Túnez ahogó a los brasileños con una presión alta, un entramado defensivo con cinco hombres y un centro del campo mordiente.

Las Águilas encontraron en la banda izquierda el punto débil de su rival. Wesley, lateral del Roma, se vio sobrepasado por las galopadas de Abdi.

Una pérdida suya en el medio fue el origen del gol del equipo africano. Abdi condujo el balón hasta la frontal y metió un pase de oro para Mastouri, que controló y remató cruzado sin oposición.

El golpe despertó a los de Ancelotti, a los que se les hacía de noche cada vez que llegaban al área rival.

Solo algún chispazo de Rodrygo y Estêvão llevaron algo de peligro. Vinícius pasó prácticamente inadvertido.

Brasil tuvo la suerte de encontrarse con un penalti fortuito a cinco minutos del descanso. Falta lateral al corazón del área, pelota dividida entre Militão y Bronn, y el zaguero despejó sin querer con una mano.

Penalti de los que se pitan hoy desde el VAR. Estêvão, lleno de personalidad, agarró el balón y chutó fuerte para empatar el encuentro.

Disconforme, Ancelotti movió el banquillo ya en el descanso, algo raro en él. Sacó del campo a Wesley, señalado, y a Matheus Cunha para dar minutos a Danilo y Vitor Roque, que vive una fase excepcional con el Palmeiras.

El equipo brasileño entendió el recado y arrancó la segunda mitad con otra actitud. Vini se mostró más proactivo, aunque poco efectivo en el desborde.

Túnez seguía a lo suyo: ordenada atrás y veloz al contragolpe. Saad no superó por poco a Bento tras un buen disparo desde el pico del área.

A ‘Carletto’ se le complicó el partido aún más con la lesión muscular de Militão, aunque en la recta final Brasil se encontró con otro penalti, fabricado por Vitor Roque, quien anduvo listo para ganar la posición a Sassi y dejarse caer al primer contacto.

Lo que nadie esperaba es que, con Estêvão en el campo, Paquetá, quien había entrado desde el banquillo, lanzara la pena máxima. Lo hizo y el balón pasó por encima del larguero al minuto 78.

En los últimos instantes, Estêvão pidió otro penalti, pero el VAR no intervino, y estrelló un remate en un poste.

*Con información de EFE.

