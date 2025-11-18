CBP incauta más de $2.6 millones en metanfetamina entre puente de internacional de Texas

Lo que a simple vista se trataba de un camión con remolque que transportaba baterías, acabó en una de la mayores confiscaciones del mes, luego de que agentes de la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el puerto de entrada de Laredo incautaron presunta metanfetamina valorada en más de $2.6 millones de dólares.

“Nuestros agentes de la CBP en primera línea mantuvieron una estricta vigilancia y frustraron un importante intento de contrabando de metanfetamina”, declaró el director del puerto de entrada de Laredo, Alberto Flores. “Este tipo de acciones de control avalan nuestros esfuerzos continuos en materia de seguridad fronteriza e impiden que este veneno llegue a las calles de Estados Unidos”.

La incautación tuvo lugar el 14 de noviembre en el puente Colombia-Solidarity, cuando un agente de la CBP remitió un camión de carga que transportaba baterías para una inspección secundaria.

Tras una inspección con perros detectores de drogas y un sistema de inspección no intrusivo, los agentes de la CBP descubrieron 40 paquetes con un total de 291 libras de presunta metanfetamina. El valor en el mercado negro de la droga asciende a $2 millones 604,215 dólares.

Este nuevo golpe al crimen organizado se da tras el reciente anuncio de la CBP, que incautó 263 kilos de narcóticos en varios puertos de entrada de El Paso, durante la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre.

Los narcóticos fueron descubiertos en espacios y compartimentos de siete vehículos de pasajeros que ingresaban por los puertos de entrada de Santa Teresa, Paso del Norte, Puente de las Américas e Ysleta.

Entre los narcóticos decomisados ​​se encontraban 179 libras de cocaína, 24 de fentanilo, 285 de metanfetamina y 92 libras de marihuana.

Sigue leyendo:

· Detienen a manifestantes que enfrentaron a policías ante centro de detención de ICE en Chicago

· Legisladores y líderes comunitarios de Michigan critican los daños a niños inmigrantes

· Nuevo informe revela récord de vuelos de deportación y condiciones abusivas de ICE con inmigrantes