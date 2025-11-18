Keith Urban reaparece tras su divorcio de Nicole Kidman: “Completamente solo y miserable”

El músico Keith Urban encabeza los titulares internacionales luego de hacer su gran regreso a las redes sociales, esto a solo unas semanas de darse a conocer la noticia de su separación con la actriz Nicole Kidman. Y es que además de promocionar su nuevo programa de telerrealidad, “The Road”, compartió una reflexión sobre el impacto emocional que ha experimentado durante su proceso de divorcio.

Fue por medio de un video promocional que el intérprete de temas como “Somebody like You” y “Straight Line” recordó algunas de las experiencias vividas durante sus más de 35 años de trayectoria artística.

A pesar de que en un principio las confesiones se mantuvieron relajadas y enfocadas en los momentos divertidos, el famoso se aventuró a compartir una reflexión sobre su situación personal tras poner punto final a sus 19 años de matrimonio con Nicole Kidman: “¿Dónde empezamos? Es una vocación, y tienes que hacerlo o no lo lograrás”, detalló.

Sin hacer mención de forma directa a la estrella de Hollywood confesó sentirse “completamente solo y miserable” durante los últimos meses, especialmente tras las largas temporadas fuera de casa a las que se ha enfrentado como resultado de su gira.

“Cuando te despiertas en un autobús de gira a las 3:30 de la madrugada, enfermo como un perro, en medio de la nada, y tienes que tocar tu quinto show esa noche… extrañas a tus amigos, a tu familia, te sientes completamente solo y miserable. Te preguntas: ‘¿Por qué hago esto?’ La única respuesta es: Porque esto es para lo que nací”, explicó en la primera emisión de The Road.

Las declaraciones de la estrella de la música se dan luego de que fuentes cercanas a la pareja señalaran que la razón detrás de su divorcio con Kidman estaría relacionada con las agendas exigentes de ambos: las giras del cantante y los rodajes de la actriz alrededor del mundo.

