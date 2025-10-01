Casi 20 años juntos: ¿Cómo comenzó la relación de Nicole Kidman y Keith Urban?

Esta semana, se supo que Nicole Kidman y Keith Urban pusieron fin a casi dos décadas de matrimonio. Una decisión que no ha sido fácil para la actriz.

De acuerdo con People, Kidman habría estado luchando en los últimos meses por salvar su matrimonio; sin embargo, no pudo sostenerlo más.

“Ella no quería esto. Ha estado luchando por salvar el matrimonio”, dijo una fuente a la revista.

¿Cómo se conocieron Nicole Kidman y Keith Urban?

Nicole Kidman y Keith Urban se conocieron en enero de 2005 durante la gala G’Day USA en Los Ángeles, un evento que celebraba a los australianos destacados en Estados Unidos. Los presentó Geoffrey Rush y, aunque intercambiaron números telefónicos, Urban no llamó a la actriz durante cuatro meses, lo que desesperó a Nicole.

Sin embargo, cuando finalmente él se animó, ambos descubrieron que tenían muchas cosas en común, lo que hizo que la relación avanzara con discreción.

Al poco tiempo de empezar a salir, Nicole ya estaba convencida de que Keith era “el indicado” por gestos como cuando se presentó en su casa en Nueva York de madrugada con un ramo de gardenias.

En ese momento, la actriz supo que él era el hombre con el que quería casarse.

La relación de Nicole Kidman y Keith Urban se hizo pública en febrero de 2006 cuando asistieron juntos a la gala de los premios Grammy, y en mayo de ese año anunciaron su compromiso.

Finalmente, el 25 de junio de 2006 contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima a la luz de las velas en la finca St. Patrick en Manly, Australia, con invitados destacados de la industria, marcando el inicio de un vínculo que duró casi dos décadas.

A pesar de un inicio complicado en el que Urban enfrentó problemas con el alcoholismo y estuvo en rehabilitación, Kidman se mantuvo a su lado durante esos momentos difíciles. Esta historia de amor se convirtió en una de las más comentadas en Hollywood debido a la fortaleza que demostraron frente a las adversidades.

A lo largo de su relación, Kidman y Urban tuvieron dos hijas: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

