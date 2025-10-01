Nicole Kidman solicita el divorcio de Keith Urban tras 19 años años juntos

La noticia de la separación entre Nicole Kidman y Keith Urban cayó como balde de agua fría para aquellos fanáticos que siguieron su relación de cerca durante casi dos décadas. Es en medio de este revuelo que se ha dado a conocer que la protagonista de “Holland” y “Babygirl” ya ha iniciado los trámites para oficializar su divorcio del músico, poniendo así punto final a su historia.

De acuerdo con el portal TMZ, la actriz australiana presentó los documentos necesarios de divorcio este martes 30 de septiembre, tan solo un día después de que US Weekly confirmara la noticia de sus planes de separación.

Y aunque hasta el momento permanece desconocido el motivo bajo el que se listó su petición de divorcio, ya han salido a relucir detalles que apuntarían a una tercera en discordia. ¿La fuente? Algunos amigos de la estrella de Hollywood declararon al medio estadounidense que Keith Urban ya estaría en una nueva relación.

“Todo las señales apuntan a que Keith está con otra mujer”, reportó TMZ. Además, esta fuente habría planteado que Kidman decidió no dar foco a esta situación para no afectar su proceso de separación: “Digamos que Nicole no lo discute, pero aun así está sorprendida por ello”, añadió.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que Keith Urban enfrenta rumores de infidelidad a Nicole Kidman; recordemos que en 2006, la modelo Amanda Wyatt concedió una entrevista al diario The Mail en la que habló sobre la crisis matrimonial de los famosos.

“Me siento muy mal por Nicole. Keith la engañó reiteradas veces conmigo. Probablemente lo vuelva a hacer. Espero que su matrimonio funcione, pero los leopardos no pueden perder sus manchas“, dijo en ese entonces.

La última aparición pública de Nicole Kidman y Keith Urban

La separación entre Kidman y Urban se da luego de algunos meses de especulaciones sobre una posible crisis matrimonial. El primero de los indicios sobre un distanciamiento se dio en mayo, cuando la histrionisa acudió sola a la Met Gala.

Sin embargo, el dúo se dejó ver por última vez en Nashville, apenas cinco días antes de su aniversario número 19, durante un partido de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, el pasado 20 de junio.

“Feliz aniversario, bebé @KeithUrban”, fue el mensaje que la reconocida histrionisa compartió con motivo de su fecha especial. Acompañó su post con una fotografía en la que aparece junto a Urban mientras sostenía una guitarra y ella se recostaba a su lado.

Seguir leyendo:

• Amigos de Nicole Kidman sospechan que Keith Urban, su aún esposo, ya tiene otra pareja

• ¡Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 19 años de matrimonio!