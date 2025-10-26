Keith Urban pide a sus fans dejar de buscar mensajes ocultos sobre su divorcio en sus canciones

Tras su divorcio, Keith Urban pidió a sus fans dejar de buscar mensajes ocultos en sus canciones sobre su separación de Nicole Kidman.

Durante un concierto el 17 de octubre en Nashville, el cantante australiano se dirigió directamente a la audiencia para explicar que las modificaciones que suele hacer en las letras de sus canciones no tienen significados ocultos ni intenciones de enviar indirectas a su exesposa, sino que es su forma de conectar con el público en cada show.

En ese concierto, Urban interpretó su éxito “You’ll Think of Me” con cambios en la letra que despertaron muchas especulaciones entre sus seguidores.

En ese momento, Urban cambió la línea original: “Pero pensarás en mí” por “¡Pero apuesto a que piensas en mí!” y modificó la líena: “Toma tu espacio y toma tus razones” por “Todas tus tonterías”, lo que hizo que muchos interpretaran estos versos como indirectas relacionadas con su reciente separación de Kidman, quien solicitó el divorcio el 30 de septiembre tras casi dos décadas de matrimonio.

Sin embargo, Urban aclaró que esas alteraciones no deben ser tomadas como mensajes personales, recordando a sus fans que siempre hace variaciones en las letras de sus canciones para mantener frescura y dinamismo en sus presentaciones.

Esta no ha sido la única ocasión en la que Urban ha alterado las letras de sus canciones en vivo. Recientemente, durante una actuación con la joven cantante country Maggie Baugh, cambió un fragmento de su dueto “The Fighter”, originalmente grabado con Carrie Underwood y escrito inspirándose en su relación con Kidman.

En vez de cantar “Cuando intenten llegar a ti, nena, yo seré el luchador”, modificó la letra por “Cuando intenten llegar a ti, Maggie, yo seré tu guitarrista”, un gesto que también suscitó atención mediática debido al contexto emocional del momento.

Keith Urban y Nicole Kidman, quienes contrajeron matrimonio en junio de 2006 y son padres de dos hijas, Sunday y Faith, anunciaron su separación la primera semana de octubre.

La noticia de su separación marcó el fin de una de las parejas más emblemáticas del espectáculo internacional, lo que provocó gran interés público en cada detalle relacionado con ambos.

Seguir leyendo:

· Nicole Kidman solicita el divorcio de Keith Urban tras 19 años juntos

· Amigos de Nicole Kidman sospechan que Keith Urban, su aún esposo, ya tiene otra pareja

· Nicole Kidman reveló la razón por la que no quiere ser directora de cine