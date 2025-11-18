Mercurio retrógrado: las cinco cosas que debes evitar para evitar problemas

Mercurio retrógrado es un fenómeno astrológico que ocurre tres veces al año, y en ahorita está esa fase que comenzó el 10 de noviembre y concluye el 29. Durante este período, cuando el planeta parece retroceder en el cielo, las energías de la comunicación, los viajes y la tecnología se ven alteradas, lo que puede generar confusión y malentendidos.

Si bien este fenómeno es natural, puede traer consigo ciertas complicaciones si no sabemos cómo manejarnos. En esta ocasión, Mercurio retrocederá por Sagitario y Escorpio, trayendo consigo retos y oportunidades para reflexionar sobre nuestro camino.

Aquí te contamos las 5 cosas clave que NO debes hacer durante Mercurio retrógrado para evitar posibles complicaciones, de acuerdo con lo publicado en el sitio Astrofame.

1. Reparar tu coche o realizar trabajos en el transporte

Durante Mercurio retrógrado, los problemas con el transporte son más comunes. Si tienes planeado realizar reparaciones a tu vehículo, es mejor que lo hagas después del 10 de noviembre, cuestión que si no lo has llevado al taller estás a tiempo, ya que las reparaciones pueden tardar más de lo esperado o presentar fallas inesperadas. Además, los viajes largos o cualquier cambio de ruta (como vuelos o trenes) también están sujetos a contratiempos, como retrasos o cancelaciones. Si es posible, planifica tus viajes con antelación.

2. Realizar compras importantes

Durante Mercurio retrógrado, es común que las compras importantes no resulten como esperamos. Las transacciones pueden salir mal, o el producto adquirido podría tener defectos o no ser lo que esperábamos. También existe la posibilidad de que, una vez pasado el periodo retrógrado, te arrepientas de tu compra. Evita tomar decisiones financieras mayores durante este tiempo y opta por esperar hasta que Mercurio retome su curso directo.

3. Firmar contratos o compromisos legales

Mercurio retrógrado puede nublar nuestro juicio, por lo que es un momento arriesgado para firmar contratos importantes, iniciar asociaciones legales o compromisos serios como el matrimonio. Durante este periodo, los malentendidos, los detalles omitidos y las revisiones incompletas son más frecuentes, lo que podría generar problemas a largo plazo. Si es posible, retrasa la firma de cualquier contrato hasta que Mercurio vuelva a moverse directamente.

4. Enviar mensajes importantes

La comunicación se vuelve más incierta durante Mercurio retrógrado, por lo que existe un riesgo mayor de enviar correos electrónicos o mensajes de texto a la persona equivocada, o que tus mensajes no lleguen correctamente. Si necesitas comunicar algo crucial, opta por una llamada telefónica o una reunión cara a cara para evitar malentendidos. Además, antes de enviar un mensaje importante, verifica que la información se haya transmitido correctamente.

5. Hablar sin pensar

Las palabras dichas durante Mercurio retrógrado pueden tener consecuencias más allá de lo esperado, ya que las malinterpretaciones y los errores de comunicación son más probables. Piensa bien antes de hablar, especialmente si se trata de temas delicados. Si ya cometiste el error de decir algo impulsivamente, espera hasta que Mercurio vuelva directo para aclarar la situación y rectificar cualquier malentendido.

Cómo aprovechar Mercurio retrógrado

Aunque Mercurio retrógrado pueda parecer un desafío, es una oportunidad para la reflexión y la introspección. Este período nos invita a revisar, reorganizar y resolver lo que hemos dejado pendiente. No todo es negativo: es un buen momento para reflexionar sobre nuestra vida, nuestras emociones y nuestras decisiones pasadas, lo que nos permite prepararnos para los cambios que se avecinan.

Mercurio retrógrado puede traer contratiempos y complicaciones, pero con la preparación adecuada y sabiendo qué evitar, puedes atravesar este período con éxito. Recuerda que el 29 de noviembre, Mercurio retoma su curso directo, lo que marcará el final de este ciclo astrológico.

Sigue leyendo: