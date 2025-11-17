Mercurio retrógrado: cómo afecta tu vida y qué hacer para sobrevivir

Mercurio retrógrado es uno de los períodos astrológicos más conocidos y temidos, y en noviembre de 2025, nos enfrentamos a un ciclo especialmente significativo. Del 10 al 29 de noviembre, el planeta de la comunicación retrocederá desde Sagitario hasta Escorpio, afectando nuestras interacciones, viajes y decisiones.

Si ya has experimentado este fenómeno, sabrás que puede traer caos: fallas en la tecnología, malentendidos y retrasos son solo algunos de los efectos comunes.

Mercurio entra en retrógrado cada 88 días, lo que equivale aproximadamente a tres veces al año. En 2025, hay tres fases retrógradas de Mercurio, el planeta de la comunicación e intelecto. Aquí están las fechas clave y los efectos que podemos anticipar. Dos fases ya pasaron y estamos transitando por la tercera que comenzó el pasado 10 de noviembre y concluye el 29.

Del 16 de marzo al 7 de abril de 2025: Mercurio retrocederá desde Aries hasta Piscis. Este será un período de replanteamientos y revisiones en los temas relacionados con la acción impulsiva, los viajes y las decisiones rápidas. Del 19 de julio al 11 de agosto de 2025: Esta fase retrogradará en Leo. Los temas del ego, la creatividad y la autoexpresión estarán más sensibles, por lo que podrían surgir malentendidos en nuestras relaciones personales y profesionales. Del 10 al 29 de noviembre de 2025: Mercurio retrocederá por Sagitario y luego por Escorpio. Como mencionamos, esta será una fase de reflexión profunda, con potenciales desafíos en viajes, aprendizaje y, especialmente, en cuestiones emocionales y transformadoras.

¿Qué esperar de Mercurio retrógrado en Sagitario y Escorpio?

Cuando Mercurio transita por Sagitario, los viajes y el aprendizaje son las áreas más afectadas. Las dificultades pueden surgir en los planes de viaje, con retrasos inesperados o problemas con el transporte. Además, este es un momento de introspección y revisión, especialmente si estás buscando expandir tu conocimiento o hacer cambios importantes en tu vida.

A partir del 20 de noviembre, Mercurio retrocederá hacia Escorpio, lo que intensifica la necesidad de mirar hacia adentro. Este es un período propicio para examinar nuestras emociones más profundas, nuestras creencias y nuestros vínculos. Aunque los malentendidos pueden surgir, es un buen momento para reflexionar, resolver conflictos del pasado y dejar ir lo que ya no nos sirve, de acuerdo con la astróloga Susan Taylero del sitio my.astrofame, quien también comparte consejó de cómo puedes sobrevivir a Mercurio retrógrado.

Consejos para sobrevivir a Mercurio retrógrado

Evita firmar contratos nuevos: Si es posible, retrasa cualquier compromiso legal hasta después del 30 de noviembre. Si no puedes evitarlo, asegúrate de que un abogado revise los documentos. Haz copias de seguridad: Protege tus datos y archivos importantes haciendo copias de seguridad en la nube, discos duros y memorias USB. Revisa tu presupuesto: Los gastos inesperados tienden a surgir durante Mercurio retrógrado, así que asegúrate de tener algo de dinero ahorrado. Comunica por escrito: Si tienes asuntos importantes que tratar, usa la escritura como prueba. Los malentendidos son más comunes durante este tiempo.

Cómo afectará Mercurio retrógrado a tu signo zodiacal:

Cada signo experimenta Mercurio retrógrado de manera diferente. Por ejemplo, Aries se enfrentará a un período de frustración debido a retrasos en sus planes, mientras que Tauro podría aprovechar este tiempo para tomarse un respiro y ir a su propio ritmo. Géminis será uno de los signos más afectados debido a su impaciencia, y Virgo se sentirá particularmente tenso, especialmente en lo que respecta a su entorno doméstico. Escorpio, por su parte, podría ver cómo su rutina diaria se ve afectada, lo que puede generar momentos de irritación.

Si tu signo ascendente está en alguno de estos signos, la influencia de Mercurio retrógrado podría sentirse aún más intensamente. Si aún no conoces tu signo ascendente, puedes calcularlo para obtener una visión más personalizada de cómo este ciclo te impactará.

No entrar en pánico

Mercurio retrógrado no es motivo para entrar en pánico, pero sí una oportunidad para hacer una pausa, reflexionar y resolver situaciones pendientes. Tómate este tiempo para reorganizar tus ideas, revisar proyectos antiguos y estar preparado para los posibles contratiempos. Con paciencia y un enfoque calmado, puedes navegar este periodo sin grandes problemas.

Sigue leyendo: