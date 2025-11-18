México vs. Portugal: horarios, dónde ver y alineaciones probables del duelo de El Tri en el Mundial sub-17

La selección mexicana afrontará su quinto duelo en el Mundial sub-17 de Qatar. El Tri jugará contra Portugal este martes 18 de noviembre en el Aspire Zone – Pitch 3. El conjunto azteca viene de eliminar a Argentina, una de las favoritas en el torneo.

El conjunto dirigido por Carlos Cariño dio la sorpresa en la ronda de 32 del Mundial. México se enfrentó al mejor combinado de la primera ronda. Argentina tenía todo a su favor contra una selección que pasó de fase gracias al “Fair Play”.

Sin embargo, El Tri sacó adelante un duelo complejo y estuvo muy cerca de llevarse la victoria en los 90 minutos. Pero tras una mala salida de Santiago López, México tuvo que definir su clasificación en los penales (4-5).

El Tri no ha tenido su mejor Mundial, pero ha ido de menos a más. El conjunto azteca fue derrotado por Corea del Sur en la primera jornada (1-2), vencieron a Costa de Marfil (1-0), volvieron a caer contra Suiza (3-1), pero en el duelo de eliminación directa demostraron estar a la altura contra la Albiceleste.

El rival será Portugal, una selección que busca su primer Mundial de la categoría. El conjunto dirigido por Manuel Albino Morim Maçães clasificó a la ronda de 32 después de quedar segundo en el grupo B.

El conjunto portugués ha demostrado una gran capacidad ofensiva. Los europeos han sido capaces de anotar goles en cada uno de sus partidos. Los lusitanos vencieron 1-6 a Nueva Caledonia, 6-0 a Marruecos, cayeron 1-2 contra Japón y clasificaron a octavos de final tras derrotar a Bélgica 2-1.

La principal carta ofensiva de Portugal es Anísio Cabral, máximo goleador del torneo. El futbolista portugués ha conquistado 5 dianas en lo que va de campeonato. México tiene a Lusi Gamboa, futbolista que viene de marcarle un doblete a Argentina en el último compromiso del conjunto azteca.

Horario y dónde ver el partido entre México y Portugal

Horario en Estados Unidos: 8:00 horas ET/ 4:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo y UNIVERSO.

Alineación probable de México

López, Olvera, Corona, Contreras, Grajales, Borgio Cibrián, Pineda, Martínez, García, Gamboa y De Nigris.

Alineación probable de Portugal

Romario Cunha; Daniel Banjaqui, Martim Chelmik, Mauro Furtado, Jose Neto; Rafael Quintas, Bernardo Lima; Duarte Cunha, Anísio Cabral, Stevan Manuel y Tomas Soares.

