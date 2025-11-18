Mujer con Green Card es detenida en un aeropuerto: se perdió al nacimiento de su nieto

Una residente permanente de Rhode Island fue detenida en el aeropuerto Logan de Boston tras regresar de un viaje familiar, lo que le impidió estar presente en el nacimiento de su primer nieto. La mujer llevaba casi cuatro décadas viviendo legalmente en Estados Unidos.

El caso ha generado preocupación entre su familia y su abogado, quienes cuestionan la falta de claridad en el proceso y la prolongada detención dentro del aeropuerto antes de su posible traslado a una instalación migratoria.

Lo más reciente del caso

De acuerdo con NBC Boston, Eva Helena Mendes, titular de la Green Card desde los 8 años, continúa bajo custodia después de ser detenida el 5 de noviembre por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Según el DHS, el expediente de Mendes también refleja antecedentes previos, incluido un cargo por conducir bajo la influencia (DUI). Crédito: Martin Mejia | AP

Su abogado, Todd Pomerleau, afirmó que Mendes no recibió información clara sobre el motivo de su detención y añadió que la mujer “se perdió el nacimiento de su primer nieto” y que “estuvo llorando toda la llamada telefónica”.

Según el mismo medio, Mendes pasó más de una semana detenida dentro del aeropuerto Logan y existe la posibilidad de que sea enviada a una instalación de ICE en el estado de Maine. Su abogado sostiene que Mendes ha vivido durante décadas en Rhode Island, donde tiene a toda su familia, y que no representa un riesgo de fuga.

Cómo comenzó la detención y qué información han dado las autoridades

De acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional citada por Newsweek y WBUR, Mendes fue detenida al regresar de un viaje a Cabo Verde, adonde había asistido al funeral de su hermano. Durante la revisión en el aeropuerto, la CBP identificó en los registros una orden de arresto pendiente desde 2012, relacionada con un caso de hurto menor por el que no se presentó a una audiencia judicial.

Según el DHS, el expediente también refleja antecedentes previos, incluido un cargo por conducir bajo la influencia (DUI). Agentes migratorios determinaron que la orden pendiente justificaba su detención inmediata, razón por la cual Mendes permaneció retenida mientras se verificaba su historial.

El futuro de Eva

De acuerdo con WBUR, durante su tiempo bajo custodia Mendes no fue trasladada a una instalación tradicional, sino mantenida en un área del aeropuerto mientras se evaluaba su situación. Su abogado ha señalado que el proceso ha sido confuso y que aún no se ha aclarado cuál será el siguiente paso oficial en su caso.

