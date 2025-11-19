Diego Luna obtiene galardón de la MLS por su apoyo a la comunidad local

Diego Luna, estrella de Real Salt Lake, ha sido nombrado ganador del Premio Audi Goals Drive Progress Impact 2025, un reconocimiento a los jugadores de la MLS que se dedican a fomentar la equidad, la inclusión y mejorar la vida de las comunidades en Estados Unidos y Canadá.

Más allá de su talento en el campo, Luna se ha destacado por su compromiso con la comunidad. Reconocido como Deportista Profesional Masculino del Año de Utah, trabaja con escuelas, clubes juveniles de fútbol y programas extraescolares en la región de Salt Lake, promoviendo la salud mental y la búsqueda de ayuda a través de la terapia.

Para celebrar su impacto, la marca de autos que patrocina el galardón aportará $150,000 dólares al Intermountain Primary Children’s Hospital, apoyando su programa Primary Promise, una causa cercana a Luna enfocada en la salud y el futuro de los niños. La entrega oficial se realizará durante la MLS Cup el próximo 6 de diciembre.

.@realsaltlake’s Diego Luna is the recipient of this year’s Audi Goals Drive Progress Impact Award, recognizing his work across local schools, soccer clubs, and organizations to promote mental health and seeking help through therapy.



To honor his impact, Audi will contribute… pic.twitter.com/Zbvd3lY5v8 — Major League Soccer (@MLS) November 19, 2025

“Recibir el Audi Goals Drive Progress Impact Award 2025 es un honor tremendo, y ser una voz y defensora del cambio positivo es y seguirá siendo una parte importante de mi vida“, dijo Luna desde el campamento de la Selección Nacional de Estados Unidos. “El estado de Utah ha brindado a mi familia y a mí oportunidades increíbles, y queremos hacer todo lo posible para devolver algo a la comunidad que realmente me ha acogido y mostrado solo amabilidad desde que llegué aquí. No solo estamos en un momento crucial para el crecimiento continuo del fútbol en Norteamérica, sino que esto también representa una oportunidad para seguir impulsando cambios positivos en todo el deporte y nuestra liga, y me siento privilegiado de formar parte de estos esfuerzos tan impactantes.”

En la MLS, Luna ha dejado huella en cuatro temporadas. Fue seleccionado All-Star en 2024 y 2025, convirtiéndose en el primer jugador de Real Salt Lake en recibir este reconocimiento de manera consecutiva en una década. Además, fue nombrado Jugador Joven del Año de la MLS 2024 y lidera al equipo como goleador en 2025, contribuyendo a que Real Salt Lake alcance cinco temporadas consecutivas de playoffs, la racha más larga en la Conferencia Oeste activa.

Con la selección de Estados Unidos, Luna también se ha destacado. Fue clave en la Concacaf Gold Cup 2025 y fue incluido en el Best XI del torneo, jugando 16 de 17 partidos bajo la dirección de Mauricio Pochettino.

This moment is for someone who is breaking the stigma and speaking up



Congrats, @diegoluna1511, for winning the 2025 Audi Goals Drive Progress Impact Award pic.twitter.com/7Eo5IRIkZQ — Real Salt Lake (@realsaltlake) November 19, 2025

Los otros finalistas del Premio Audi Goals Drive Progress Impact 2025 fueron Brad Stuver de Austin FC y Ryan Hollingshead de LAFC, seleccionados por un comité compuesto por jugadores, entrenadores, personal de la MLS y medios de comunicación.

“No solo Diego Luna es una estrella en nuestra liga, sino que su dedicación a devolver algo a su comunidad es inigualable y el trabajo realizado a través de la Iniciativa de Audi Goals Drive Progress dice mucho sobre los grandes atletas que son héroes tanto dentro como fuera del campo”, dijo Jen Cramer, vicepresidenta ejecutiva de Marketing de Asociaciones de la MLS.

“Estamos increíblemente orgullosos de los finalistas de este año por el increíble trabajo que realizan para elevar sus comunidades, y ha sido un honor ver el impacto positivo que nuestros jugadores han tenido a través de sus esfuerzos”, concluyó.

