Esposo de Ana Patricia Gámez exige pensión y vivienda familiar tras demanda de divorcio

La polémica que se generó tras darse a conocer la separación de Ana Patricia Gámez y Luis Carlos Martínez está lejos de terminar. Y es que en un nuevo despliegue de información, se dio a conocer que el empresario respondió la demanda que, su ahora ex pareja, interpuso el pasado 20 de octubre en la corte de Miami.

De acuerdo con el documento obtenido por la periodista Mandy Fridmann, el hermano de Karla Martínez ha respondido de forma contundente a la conductora, con algunas peticiones relacionadas con el ámbito económico.

Y es que en la contrademanda presentada por el empresario el pasado 10 de noviembre, se sugiere un “Plan de crianza y un Régimen de Visitas” revisado y aceptado por ambas partes y que responda a una custodia compartida al 50 por ciento.

Bajo la misma tesitura, exigió que la distribución de la manutención se establezca “conforme a las Directrices de Manutención de Menores de Florida, incluyendo actividades extracurriculares, tutorías, matrícula escolar, uniformes y materiales escolares”. Esta petición sumaría los gastos de atención médica de los hijos que comparten.

Luis Carlos Martínez solicita una repartición de bienes equitativa

Además de hacer mención de sus solicitudes con respecto a la repartición de responsabilidades sobre sus hijos, Martínez pide que los bienes materiales que compartieron durante su vida en pareja se distribuyan “equitativamente” para evitar el derroche de los mismos en lo que se desarrolla dicho litigio.

Asimismo, lista como solicitud quedar ser el propietario de la “vivienda conyugal”, pidiendo que el juez le otorgue “el uso y posesión exclusivos de la misma durante el litigio, en caso de que se genere un ambiente hostil”.

En caso de incurrir en “cualquier conducta marital indebida (y relación extramarital)”, el demandante estaría en búsqueda de una “compensación mayor y menos equitativa del patrimonio conyugal”.

Para finalizar, dentro de la querella Luis Carlos exige una “pensión alimenticia, incluyendo pensión provisional, pensión por tiempo determinado, pensión compensatoria y pago único, o una combinación de estas”. Esto sin dejar de lado la retribución económica total o parcial de los honorarios de su equipo legal y/o gastos procesales que se susciten durante el proceso.

