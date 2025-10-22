Ana Patricia Gámez confirma su separación de Luis Carlos Martínez y demanda de divorcio

Ana Patricia Gámez, la presentadora mexicana y exreina de belleza, sorprendió al público al confirmar su divorcio de Luis Carlos Martínez, luego de 11 años de matrimonio y dos hijos en común. En un mensaje a sus seguidores en redes sociales, Ana Patricia explicó su decisión de poner fin a la relación, subrayando que, aunque los caminos de pareja se separan, el vínculo de ser padres de Giulietta y Gael, sus hijos de 10 y 7 años, perdura para siempre.

La noticia del divorcio había sido divulgada previamente por la periodista Mandy Fridmann, quien señaló que problemas financieros relacionados con la gestión de la boutique de Ana Patricia, Beashion Boutique, podrían haber influido en la ruptura.

Se especuló que Luis Carlos Martínez habría tenido ingresos ocultos y realizado transferencias para su beneficio personal, lo que causó tensiones en su relación.

Ana Patricia Gámez rompe confirma separación

Ana Patricia, quien prefirió mantener el silencio durante los primeros días tras la filtración de la noticia, rompió el silencio con un mensaje sincero en Instagram.

“Han sido testigos de muchas etapas en mi vida, y como siempre, continuaré esforzándome por salir adelante, enfocada en el bienestar de mis hijos, en el mío y en trabajar”, escribió.

Ana Patricia Gámez presenta demanda de divorcio

En los documentos de su demanda de divorcio, que fueron revelados por la periodista, la conductora de “Enamorándonos” solicitó la custodia compartida de sus hijos, pero con la posesión exclusiva de la propiedad familiar.

Además, debido a su situación financiera actual, en la que depende principalmente de las ganancias de su tienda, también pidió una pensión alimenticia para cubrir los gastos de los niños, incluyendo alimentación, matrícula escolar, gastos médicos y personales.

La separación de la pareja ha sido un tema de debate, ya que parecían una de las parejas más estables en el entretenimiento latino.

