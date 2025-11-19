Fabiola Guajardo acapara las miradas en la premiere de su nueva película con William Levy

Vaya revuelo causó la actriz Fabiola Guajardo durante la alfombra roja de su nuevo proyecto actoral: la cinta “Sin Un Volcán”. Y es que la reconocida villana de telenovelas celebró su salto a la pantalla grande con un look de impacto que dejó con la boca abierta a más de uno. ¡Aquí te contamos los detalles!

Siempre estilosa y dispuesta a causar furor, la famosa que ha participado en historias como “Pasión y poder” y “Yo no creo en los hombres” desfiló por la alfombra roja de la premiere enfundada en un atuendo digno de revista que acentuó sus curvas y dejó poco a la imaginación.

Se trató de un elegante vestido en color negro que destacó por la combinación de transparencias y detalles en látex, incluyendo un par de guantes que lució como accesorio complementario. Por si fuera poco, diversas joyas de diamantes adornaron estilizaron su look, reafirmando la elegancia y sensualidad de su propuesta en moda.

Como parte de su maquillaje y peinado, Fabiola Guajardo eligió un maquillaje sencillo, pero caracterizado por un delineado difuminado que le dio el protagonismo a su mirada. Mientras tanto, su melena pelinegra descansó en un lacio brillos sobre sus hombros.

Como resultado de su hazaña, la artista se volvió el blanco de piropos por parte de su comunidad digital, compuesta por casi 3 millones de seguidores, haciendo alusión a su belleza y felicitándola por agregar un éxito más a su lista en el ámbito profesional.

“Que hermosa se ve Fabiola con el cabello oscuro”, “Ella es muy bella”, “Pero wow”, “La Jefa”, “Omg, te ves bellísima Fabi”, “Eres una de las mujeres más hermosas del mundo”, “De chic fit a gothic goddess” y “La elegancia que representa a México”, son muestra del cariño de sus fanáticos.

De esta manera, la histrionisa de 38 años celebra por todo lo alto el lanzamiento de “Bajo Un Volcán”, película filmada en su totalidad en Tenerife, la más grande de las islas Canarias de España, en donde comparte créditos con Maggie Civantos y William Levy.

