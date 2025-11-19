José Mourinho estaría en tratos con Televisa como analista para el Mundial 2026

José Mourinho, uno de los técnicos más cotizados del universo del fútbol, estaría muy cerca de cerrar un acuerdo con Televisa para integrarse como analista para el próximo Mundial que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá, donde esta empresa busca imponerse en la lucha por el rating.

Lo anterior se pudo conocer a través de una información manejada en las redes sociales de Juan Pablo Fernández, quien en meses pasados estaba en negociaciones para integrarse también a esta empresa de televisión en México, quien expuso que dentro de la guerra de talentos que sostienen las televisoras para la próxima justa mundialista, Mourinho se uniría al español Carles Puyol, quien también formará parte del grupo de expertos en fútbol.

Les adelanto que además de Puyol, otro nuevo refuerzo de TUDN para el mundial será el gran José Mourinho, quien desmiente perfecto el dicho de los ex-futbolistas, que tienes que haber jugado profesional para dirigir o saber de fútbol.

En caso de concretarse el acuerdo con el llamado “The Special One”, el panorama televisivo de México se cimbraría, sobre todo por el prestigio que tiene el técnico de origen lusitano y que entre su palmarés puede presumir títulos dos Champions League con el Porto e Inter de Milán, así como múltiples campeonatos nacionales con el Porto, Chelsea, Inter de Milán, Real Madrid, así como torneos de Copa con Manchester United.

Como también otros títulos de Ligas Europeas con el propio Manchester United y la Roma de Italia, que le otorgan un alto nivel en el panorama futbolístico mundial, pero que no ha tenido el privilegio de dirigir a alguna selección en competencias internacionales, tanto en Europa como en Latinoamérica.

Refuerzo de mucha trascendencia

La presencia de Mourinho en las transmisiones de Televisa/TUDN le daría mucho realce a las mesas de discusión y análisis, pues su presencia sería en partidos claves, así como en programas especiales para establecer su profundo conocimiento futbolístico, como lo ha hecho en otras ocasiones..

Según la versión difundida, Mourinho llegaría como refuerzo de lujo para el Mundial, donde Televisa en su ambicioso proyecto ha traído de vuelta a gente como Mauricio Imay y Enrique Bermúdez de la Serna, quienes han estado cerca de la selección nacional en la última década.

Ambos habían dejado esta empresa por diferentes motivos, pero ahora han regresado para darle mayor fuerza a la información de México en el próximo Mundial y en los meses que faltan para la justa mundialista.

En caso de concretarse la presencia de Mourinho, sin duda sería un golpe de autoridad para Televisa/TUDN, sobre todo porque TV Azteca también está anunciando a varios personajes importantes para sumarse en la disputa por la audiencia en la justa mundialista.

Mourinho y Puyol, podrían estar juntos

Dentro de los mismos datos se asegura que el español Carles Puyol, histórico capitán del Barcelona y campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, estaría junto con Mourinho para darle mayor fuerza y categoría a sus paneles de analistas.

Hasta el momento Mourinho dirige al Benfica, pero en caso de aceptar el ofrecimiento de la televisora mexicana, su presencia sería requerida una vez que concluya el torneo de liga en Portugal del próximo semestre.

Por lo pronto, ni Mourinho, ni Puyol, como tampoco nadie de la empresa de televisión, han salido a confirmar o desmentir la información.

