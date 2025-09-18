José Mourinho dejó atrás a Edson Álvarez y dirigirá en Portugal

José Mourinho es uno de los entrenadores más respetados del fútbol de Europa. A pesar de que sus últimos procesos no han sido tan exitosos, el estratega portugués sigue siendo una opción apetecible para cualquier club. Mourinho podría iniciar un nuevo proceso, pero al mando del Benfica.

Según informaciones de Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes, José Mourinho iniciaría un nuevo proyecto al mando del Benfica. El estratega portugués está cerca de dirigir de nuevo en su país, después de su exitoso proceso en el Porto desde 2002 hasta 2004.

“¡José Mourinho al Benfica, allá vamos! Acuerdo verbal hasta junio de 2027“, escribió Fabrizio Romano en sus redes sociales.

🚨🦅 BREAKING: José Mourinho to Benfica, here we go! Verbal agreement until June 2027.



Mourinho has accepted Benfica proposal and the formal steps will follow in next 24h.



Two year contract ready for the Special One as Benfica coach. ❤️🤍 pic.twitter.com/7ZUadcEr5e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2025

Según detalles otorgados por Romano, José Mourinho está a solo detalles de oficializar su llegada al Benfica. El histórico conjunto portugués viene de perder en su primera jornada por la UEFA Champions League ante el Qarabag. Esta derrota fue 2-3 en condición de local y le costó el puesto a Bruno Lage.

“Mourinho ha aceptado la propuesta del Benfica y los trámites formales se darán en las próximas 24 horas. Contrato de dos años listo para el Especial como entrenador del Benfica”, agregó.

Mourinho buscará reponerse en Portugal

José Mourinho viene de varias etapas complejas en su carrera. El último proceso del portugués fue con el Fenerbahçe de Edson Álvarez. En este importante equipo turco “Mou” dirigió 62 partidos. El exenternador del Real Madrid dejó un balance de 37 victorias, 14 empates y 11 derrotas. Pero Mourinho fue destituido tras sus malos resultados y quedar eliminado de la Champions.

Pero en Portugal dejó muy buenos recuerdos. José Mourinho dirigió al Porto entre enero de 2002 hasta mayo de 2004. “Mou” consiguió varios trofeos importantes en este proceso, incluida una Champions.

Jose Mourinho won the Champions League with FC Porto….FC Porto !!!



Do you know how massive this is ?? pic.twitter.com/rMcZuAyxy5 — MourinhoXtra™ (@Mourinho_Xtra) May 26, 2025

Primeira Liga

Copa de Portugal

Supercopa de Portugal

Copa de la UEFA

Liga de Campeones de la UEFA, 2003-04 (3-0 contra Mónaco en la final. Eliminó a equipos como Manchester United, Lyon y Deportivo).

