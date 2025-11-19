Trump volvió a tundirle al responsable de la Reserva Federal e insiste en que le encantaría correrlo

El presidente Donald Trump continúa insatisfecho por el trabajo de Jerome Hayden Powell al frente de la Reserva Federa (Fed) y volvió a arremeter en su contra dejando en claro que le encantaría despedirlo.

Durante meses, el republicano de 79 años ha estado presionando al politólogo de Washington para que renuncie, pues no existe otra vía para nombrar a un reemplazo hasta que concluya el periodo para el cual fue elegido en mayo del próximo año.

“Entiendo perfectamente que mis fuertes críticas le dificultan hacer lo que debería estar haciendo: bajar las tasas, pero lo he intentado de diferentes maneras. He sido amable, he sido neutral y he sido desagradable, ¡y la amabilidad y la neutralidad no funcionaron! ¡No sé por qué la Junta no anula a este completo imbécil!”, escribió Trump junio en la plataforma Truth Social.

Ante las severas críticas, la Fed recortó las tasas de interés en septiembre. Los funcionarios de la Fed optaron por un recorte de un cuarto de punto porcentual al tipo de referencia del banco central. Es decir, quedaron en un rango de 4 a 4.25%.

La gestión de Jerome Powell al frente de la Fed concluye en mayo del próximo año. (Crédito: Richard Drew / AP)

Dicho ajuste sirvió muy poco, pues los precios de alimentos y servicios no descendieron como se pretendía.

Por ello, el mes pasado, por segunda ocasión, la Fed bajó las tasas entre 3.75% y 4%, por debajo del rango anterior del 4% al 4.25%.

“Entendemos que nuestras acciones afectan a comunidades, familias y empresas de todo el país. Todo lo que hacemos está al servicio de nuestra misión pública”, explicó Powell.

Lo controversial del asunto es que el movimiento tampoco dejó satisfecho a Trump y en una nueva ofensiva expresó su deseo de echar al titular de la Fed.

“Me encantaría sacar ahora mismo al tipo que está ahí dentro, pero hay gente que me lo impide. Es un tonto. Es un hombre estúpido”, expresó ante los representantes de los medios informativos congregados en la Casa Blanca.

Al margen de cualquier arrebato del jefe de la nación, la ley federal protege a los miembros de la junta de la Reserva Federal de ser despedidos sin una “causa” suficiente como es el caso de Powell y a Trump no le queda más que aguardar pacientemente hasta la conclusión de su gestión.

Entre los aspirantes perfilados a reemplazar al titular de la Fed figuran: Michelle Bowman, vicepresidenta de Supervisión de la Fed; Rick Rieder, director de inversiones de renta fija de BlackRock; Kevin Warsh; exmiembro de la junta de la Fed; Christopher Waller, miembro de la junta de la Fed; y Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca.

Sigue leyendo:

• Trump advierte que quizás despedirá al presidente de la Reserva Federal por ser “un completo imbécil”

• La Fed anunció un segundo recorte a las tasas de interés este año

• La Reserva Federal cede ante la presión de Donald Trump y recorta las tasas de interés