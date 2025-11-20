Así se jugará el repechaje de Europa para el Mundial de 2026

UEFA realizó el sorteo este jueves para el repechaje europeo al Mundial de 2026 que tiene como grandes protagonistas a Italia, Dinamarca, Polonia, Turquía, entre otras selecciones.

El repechaje europeo otorgará cuatro pases al Mundial de 2026 junto a las dos selecciones del repechaje internacional.

Estos son los duelos del repechaje europeo a la Copa del Mundo de 2026:

Repechaje de Europa rumbo al Mundial 2026 — llaves y cruces Llave Semifinal Semifinal Final por el cupo Llave A Italia vs. Irlanda del Norte Gales vs. Bosnia Ganadores de ambas semifinales Llave B Ucrania vs. Suecia Polonia vs. Albania Ganadores de ambas semifinales Llave C Eslovaquia vs. Kosovo Turquía vs. Rumanía Ganadores de ambas semifinales Llave D República Checa vs. Irlanda Dinamarca vs. Macedonia del Norte Ganadores de ambas semifinales

The European Play-Offs for the #FIFAWorldCup 🌍



Which four are headed to #WeAre26? 🙌 pic.twitter.com/ssnMXLRgYB — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 20, 2025

Italia busca regresar a una Copa del Mundo

Tras quedar segunda en el grupo que lideró Noruega, la escuadra ‘azzurra’, que dirige Gennaro Gatusso, disputará por tercera vez consecutiva la repesca, después de que en las dos anteriores quedase eliminada ante Suecia, en la del Mundial de 2018 de Rusia, y frente a Macedonia del Norte, cuatro años en el de Catar.

La última participación italiana en el Campeonato del Mundo se remonta a 2014 en Brasil.

De las dieciséis selecciones europeas que disputan la repesca, doce lo hacen como segundos de sus grupos de la fase de clasificación y cuatro- Suecia, Rumanía, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte- procedentes de la Liga de Naciones.

Además de las cuatro plazas restantes para Europa, hay en juego dos para las selecciones del resto de continentes.

A ellas aspiran Bolivia, Surinam, Jamaica, Nueva Caledonia, Irak y República Democrática del Congo.

