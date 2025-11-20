Detienen a 14 sicarios en un hotel de Sinaloa gracias a una denuncia anónima

Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales en Sinaloa logró la captura de 14 hombres armados, entre ellos tres extranjeros, dentro de un hotel en el municipio de Navolato.

El hecho se dio luego de recibir una denuncia anónima al número telefónico 089, donde reportaban la presencia de personas armadas en un hotel de la localidad, por lo que los elementos de seguridad acudieron de manera inmediata a verificar la situación.

En el lugar, los agentes del Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General del estado, detuvieron a 14 personas, de las cuales dos son ciudadanos de Guatemala, uno de Venezuela, y el resto de los estados de Jalisco y Nayarit.

14 sicarios son detenidos en Navolato 📍tras un operativo de fuerzas federales la noche de este Miércoles 19 de Noviembre.



Según los primeros reportes, tenían poco tiempo operando en Sinaloa y, al momento de su arresto, estaban en posesión de un arsenal compuesto por 13 armas largas, una ametralladora, 11 cargadores para arma larga, 4 cargadores para arma corta, 1 cinta con 50 cartuchos calibre 7.62 x 51 mm. y 340 cartuchos útiles para fusil.

De acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad, estos resultados forman parte del esfuerzo permanente del Gobierno de México para garantizar la seguridad en el norte del país.

Por último, se informó que los individuos detenidos, junto con todo el material incautado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para realizar las investigaciones correspondientes y determinar a qué grupo criminal pertenecen.

