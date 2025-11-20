Mujer detenida por el asesinato de un hombre frente a club náutico en Long Island

Una mujer de 33 años fue arrestada por la policía de Nueva York tras ser acusada de participar en la muerte por apuñalamiento de un hombre frente al Stony Brook Yacht Club, ubicado en la costa norte de Long Island.

La detenida fue identificada como Kacy Corso, residente de Setauket, quien habría tenido una confrontación violenta con Christopher Millwater, de 52 años, en el estacionamiento del club, una zona habitualmente concurrida por turistas, pescadores y visitantes del cercano restaurante Three Village Inn.

El ataque habría quedado grabado en video

El estacionamiento del club náutico está rodeado de cámaras de seguridad instaladas en postes y edificios, y según fuentes citadas por medios locales, gran parte de la agresión quedó registrada en video, lo que forma parte de la evidencia principal en la investigación.

La pelea ocurrió frente al número 21 de Shore Road, un área utilizada como acceso a marinas, rampas para botes y zonas recreativas, aproximadamente a 60 millas al este de Manhattan.

La sospechosa ya había tenido incidentes previos

Corso fue presentada este jueves ante un tribunal de Central Islip, acusada de homicidio en segundo grado, una figura penal que en Nueva York corresponde a homicidio doloso.

Por el momento no se ha confirmado si se presentarán cargos adicionales.

Registros judiciales muestran que la detenida acumuló otros procesos pendientes este mismo año en otra rampa náutica cercana, en Smithtown, acusada de ingresar ilegalmente al estacionamiento después del anochecer.

Vínculo previo entre víctima y acusada

Publicaciones en redes sociales sugieren que Corso y Millwater se conocían antes del crimen.

Una cuenta en Facebook atribuida a Corso muestra fotografías del estacionamiento del club tomadas meses antes y al menos una de ellas recibió un “me gusta” de Millwater.

Según su página de Facebook, Millwater había recibido el alta médica en octubre tras luchar contra el cáncer.

Su hermana declaró al canal local News 12 que Stony Brook era su lugar favorito para pescar, una actividad que realizaba con frecuencia en la zona donde perdió la vida.

Sigue leyendo:

–Buscan a sospechoso de homicidio en el estado de Nueva York tras muerte de su novia hispana

–Adolescente hispana muere tras ser arrollada por un hombre ebrio en Nueva York

–Arrestan a hombre acusado de asesinar y prender fuego a pareja de ancianos en Nueva York