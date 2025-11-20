Mundial 2026: Veto migratorio de EE.UU. dejaría sin hinchas a Haití e Irán

Haití e Irán están clasificadas para el Mundial de Estados Unidos de 2026, pero muchos aficionados tendrán complicaciones para acompañarlas en las gradas por el veto migratorio de EE.UU.

En la proclamación de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, estipula que el veto migratorio excluye a “cualquier deportista o miembro de un equipo deportivo, incluidos entrenadores, personas que desempeñen un trabajo de apoyo necesario y parientes inmediatos, que viajen para el Mundial, los Juegos Olímpicos o cualquier otro gran evento deportivo”.

Sin embargo, según el decreto actual, muchos aficionados procedentes de Haití e Irán tendrán problemas para poder desplazarse a Estados Unidos a seguir sus selecciones.

El Mundial de 2026 se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, por primera vez con 48 selecciones participantes.

El sorteo de la fase de grupos se celebrará el próximo 5 de diciembre en Washington DC.

🇭🇹 LO IMPOSIBLE: FIESTA EN HAITÍ



Festejos en la capital Puerto Príncipe: La selección haitiana volverá a un Mundial tras su última participación en Alemania 74. En un país golpeado por la violencia de las pandillas, esta noche el pueblo salió a celebrar una chispa de esperanza. pic.twitter.com/etpvqM7A1Y — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 19, 2025

Haití celebró entre violencia y alegría su pase al Mundial 2026

Cientos de personas salieron a las calles en la capital de Haití, a pesar de los altos niveles de violencia que padece, para celebrar la segunda clasificación a un mundial, tras vencer el martes a la de Nicaragua por 2-0 en la última jornada del Grupo C de las eliminatorias.

Al final del partido, los haitianos celebraron la victoria con disparos y gritos de alegría que resonaron en varios rincones de la zona metropolitana de Puerto Príncipe.

Una ciudad sumida en su mayor parte en la oscuridad debido a la incapacidad de la empresa pública para producir y distribuir energía a toda la capital.

En Pétion-ville, en las alturas de Puerto Príncipe, cientos de personas celebraron esta victoria tan esperada al coro de “¡oye! ¡oye! ¡oye!”, que cantaban mientras corrían, algunos descalzos y otros con el torso desnudo.

La selección de Haití, dirigida por el francés Sébastien Migné, jugará la Copa del Mundo por segunda vez en su historia tras su única participación, en Alemania 1974, en la que quedó eliminada en la primera ronda.

