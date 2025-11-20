Probamos el inmejorable Dodge Charger Scat Pack 2026

Probamos el 2026 Dodge Charger Scat Pack, un muscle car que combina potencia brutal con tecnología de punta, entrega 550 caballos de fuerza y arranca en $55,000 dólares.

El diseño exterior de la versión gasolina del Dodge Charger es muy parecido al del Dodge Charger Daytona eléctrico, pero con detalles que lo diferencian. Las entradas de aire en el morro, el capó esculpido con la leyenda Six Pack, las luces LED y el nuevo logo iluminado de Dodge marcan su carácter.

Las ruedas son de 20 pulgadas con frenos Brembo de 6 pistones adelante y 4 atrás, y neumáticos All Seasons de 305 mm de ancho. La parte trasera destaca por su alerón negro, barra de luces y doble escape, mientras que el maletero, profundo aunque no muy alto, es práctico para el día a día.

Bajo el capó el 2026 Dodge Charger Scat Pack está equipado con un motor 3.0L Hurricane Twin Turbo de seis cilindros en línea, versión High Output con el famoso Six Pack, que ofrece un sonido potente y vibrante.

El interior premium combina piel negra con detalles en rojo, dos pantallas, panel de instrumentos de 16” y central de 12.3”, tecnología de asistencia al conductor como freno automático, mantenimiento de carril, lectura de señales, puntos ciegos, control de crucero adaptativo y más.

Los asientos delanteros son calefactados y ventilados, el volante también tiene calefacción, y la iluminación ambiental se puede personalizar con 64 colores.

Dodge Charger Scat Pack 2026. Crédito: Dodge. Crédito: Cortesía

El Dodge Charger Scat Pack tiene cuatro modos de conducción (Sport, Eco, Wet Snow) que ajustan motor, transmisión y válvulas de escape, mientras la suspensión multibrazo de aluminio ofrece confort y firmeza al mismo tiempo. Se pone de 0 a 60 mph en 3.9 segundos, solo un poco más lento que el Charger Daytona eléctrico.

Este muscle car también tiene versiones sedán de 4 puertas por $2,000 más que el cupé, y próximamente llegará el Dodge Charger R/T con 420 caballos de fuerza desde $49,995 dólares.

