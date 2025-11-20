Vanessa Guzmán confirma que su casa fue baleada y aclara que no fue un ataque directo

Semanas atrás, la actriz Vanessa Guzmán encendió las alarmas entre sus seguidores luego de reportarse que su casa en El Paso, Texas había recibido un impacto de bala mientras ella se encontraba atendiendo compromisos laborales en la Ciudad de México. Ante la seriedad del caso, la famosa decidió salir a hablar al respecto y desmentir algunas de las teorías que se generaron sobre el incidente. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

Fue por medio de una rueda de prensa organizada por su equipo de trabajo que la protagonista de “Amor Mío” rompió el silencio y relató el minuto a minuto de lo vivido por su hijo.

De acuerdo con su declaración, el joven de 17 años se encontraba cenando en el domicilio cuando, de pronto: “Escuchó un disparo y el sonido del vidrio rompiéndose”, indicó ante las cámaras.

Asustado, el primogénito de Vanessa Guzmán se refugió en su habitación y llamó a la policía, que hizo su arribo al lugar tan solo unos minutos después. Tras una breve investigación, se llegó a la conclusión de que el disparo no se dio como un intento de agresión hacia la propiedad de la famosa o alguno de los miembros de su familia.

“Lamentablemente, se dispara esta arma de parte del vecino. Aclaro, no con intención de agredir. No es un ataque directo, no es un ataque en contra de mi familia, mucho menos en contra de mi hijo. Se determina que es un disparo accidental provocado por estar haciendo manipulación de su arma para limpiarla”, dijo en un intento de desestimar las especulaciones que se generaron.

Tan es así que el vecino en cuestión no dudó en seguir el proceso correspondiente tras la denuncia y se presentó ante las autoridades para rendir su declaración y asumir su responsabilidad a nivel económico por los daños causados.

Sin embargo, Vanessa Guzmán fue contundente al asegurar que lo más importante fue que el incidente no pasó a mayores: “Cualquier valor material significa nada en relación a lo que por accidente pudiese haber sido una tragedia”, reiteró.

Seguir leyendo:

• Balean casa de Vanessa Guzmán en Texas; su hijo estaba al interior

• Vanessa Guzmán anuncia su retiro del fisicoculturismo por problemas de salud

• Vanessa Guzmán presume su cuerpo de fisicoculturista en atrevido microbikini y recibe críticas