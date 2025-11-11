Balean casa de Vanessa Guzmán en Texas; ella y su hijo estaban al interior

La actriz mexicana Vanessa Guzmán está pasando por momentos muy complicados, luego de que se diera a conocer el tremendo susto que se llevó por un incidente que se suscitó en su casa en Texas, al llegarse a hablar de un atentado en su contra y en contra de su hijo.

Tras lo sucedido la también fisiculturista no se ha pronunciado al respecto, pero ya lo hizo Palomera Group, su agencia de representación.

Por medio de un comunicado, compartido en las redes sociales, Palomera Group detalló que su representada y su hijo se encuentran fuera de peligro

“Respecto a los recientes hechos ocurridos en el domicilio de la actriz Vanessa Guzmán, queremos aclarar que no se trató de un atentado en su contra o en contra de su hijo. Afortunadamente, ambos se encuentran bien”, se lee al inicio de texto.

El comunicado continuó mencionando que, por el momento, no se darán mayores detalles sobre lo que en realidad pasó en el domicilio de la artista, pues las investigaciones siguen en curso.

“Por el momento no se pueden ofrecer más detalles, ya que las autoridades de Estados Unidos están llevando a cabo las investigaciones pertinentes. Agradecemos profundamente el interés y la preocupación mostrada, y pedimos respeto y discreción hacia Vanessa y su familia durante este proceso”, continúa el texto.

El comunicado concluyó señalando que Vanessa Guzmán dará sus primeros comentarios hasta que concluyan las investigaciones y cuando ella se encuentre preparada para hacerlo.

Sigue leyendo: