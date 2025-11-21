Cole Palmer se rompe un dedo del pie en casa y estará más tiempo lesionado

Cole Palmer, estrella del Chelsea, seguirá lesionado por varias semanas luego de fracturarse el dedo meñique de su pie estando en casa.

Enzo Maresca, entrenador del Chelsea, dio la noticia sobre la baja de delantero que estaba por hacer su regreso tras una lesión en la ingle.

“Ha tenido un accidente en casa en el que se ha golpeado el dedo. No parece algo muy importante, pero no va a estar de vuelta la semana que viene”, confirmó Enzo Maresca este viernes en rueda de prensa.

Palmer se perderá la reanudación de la Premier League este fin de semana y también se perderá el partido de la Champions League ante el Barcelona en el estadio Stamford Bridge.

“Me ha pasado muchas veces que me despierto por la noche para ir al baño y me doy un golpe por el camino. Son cosas que pueden pasar. Estaba muy cerca de volver. Casi se había recuperado de la ingle, lo cual son muy buenas noticias, pero ahora tiene este pequeño problema”.

Palmer se lesionó la ingle el pasado 20 de septiembre en una derrota contra el Manchester United y se ha perdido los dos últimos meses.

Esta temporada solo ha podido jugar tres partidos en la Premier League, con un gol, y uno en Champions League donde también anotó.

Lamine Yamal podría estar con el Barcelona para el duelo ante Chelsea

El técnico Hansi Flick ha confirmado que Lamine Yamal está listo para jugar este sábado contra el Athletic Club, un duelo de LaLiga EA Sports en el que el Joan García será titular, Raphael Dias ‘Raphinha’ será suplente y Marcus Rashford es duda porque tiene fiebre.

Sobre la recuperación de Pedro González ‘Pedri’, Flick ha dicho que no sabe si estará listo para el partido del martes contra el Chelsea o de la próxima jornada contra el Alavés, pero ha remarcado que “la evolución es buena” y “volverá pronto”.

