Descubre el Easter Egg de Google al buscar “Pluribus”, la nueva serie de Apple TV

Al buscar “Pluribus” en Google, los usuarios están encontrando un divertido Easter egg que hace referencia directa a la nueva serie de Apple TV, “Pluribus”. Este guiño, creado por Google, se inspira en escenas y detalles de los primeros episodios del show, y está sorprendiendo a miles de fans que quieren vivir la experiencia completa de la serie.

Si todavía no la has buscado, prepárate para encontrarte con una experiencia poco común en el buscador más popular del mundo. Aquí te cuento todos los detalles y curiosidades detrás de este fenómeno.

¿Qué pasa al buscar “Pluribus” en Google?

Lo primero y más impactante ocurre al teclear “pluribus” directamente en Google, ya sea desde tu computadora, smartphone, o la app oficial. En vez de los típicos resultados, aparece un mensaje que te hará sentir parte de la trama de la serie: “¿Qué estás buscando, Carol?”. Esta frase no es casual; es un homenaje al scroll de noticias que aparece en el primer episodio de “Pluribus”, donde el personaje principal recibe un mensaje personalizado. Este toque especial logra conectar la ficción con la vida real, y crea una sensación de inmersión que los fans están celebrando en redes sociales y foros tecnológicos.

Además, Google incluye una recomendación ingeniosa relacionada con el argumento de la serie: “Carol, cuando estés lista, puedes contactarnos a este número. Sin presión. Sabemos que tienes preguntas.”. El número de teléfono mostrado, 202-808-3981, es totalmente funcional y es parte del propio Easter egg de Apple, que preparó la línea activa para complementar la experiencia. Si decides llamar, vivirás otro momento de “meta ficción” que mezcla lo digital y lo real en un gesto muy característico del mundo tech.

Detalles ocultos y referencias de la serie

Este Easter egg de Google no solo se limita al mensaje inicial. Quienes han seguido “Pluribus” desde su estreno el 7 de noviembre saben que la serie está llena de detalles inesperados y guiños tecnológicos. Por ejemplo, aunque es una producción original de Apple TV, en pantalla casi no aparecen productos de Apple.

En el tercer episodio, el identificador de llamada muestra “Somos nosotros, Carol” en una línea fija, y en una escena del primer capítulo, Helen (una de las protagonistas) utiliza un teléfono Android y un científico opera un laptop Lenovo. La ausencia de dispositivos Apple ha sido todo un tema de conversación entre los fans, quienes esperaban que fueran protagonistas tecnológicos de la trama.

Por otro lado, el propio mensaje que Google pone en su Easter egg es casi un “spoiler” para los espectadores atentos, porque reproduce la atmósfera intrigante y desconcertante que define la serie. Este tipo de interacción es típica de Google en grandes momentos de la cultura pop y el entretenimiento: ya lo han hecho antes con estrenos importantes y series que marcan tendencia. En cada ocasión, el buscador adapta su interfaz para sorprender a los usuarios más curiosos.

Si aún no lo has probado, busca “Pluribus” en Google y vive en primera persona el Easter egg que está dando de qué hablar en todo el mundo. Este tipo de detalles hacen que la experiencia digital y el entretenimiento se mezclen de formas creativas, refrescando la manera en que descubrimos nuevos contenidos y participamos en el fenómeno social de las series.

