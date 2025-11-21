Humberto ‘Chupete’ Suazo comienza su carrera como director técnico

Humberto Suazo no tardó en encontrar su camino tras colgar los botines. Apenas un mes después de anunciar su retiro como futbolista profesional, el exdelantero fue presentado oficialmente como el nuevo director técnico de San Luis de Quillota, del ascenso chileno, club en el que cerró su carrera y con el que ahora buscará iniciar un ciclo desde el banquillo. La noticia tomó por sorpresa a los aficionados, aunque desde hace semanas se hablaba de la posibilidad de que “Chupete” permaneciera ligado al equipo.

Desde el departamento de comunicaciones del club, Suazo entregó sus primeras impresiones sobre este desafío. “Lo más importante es que yo no tengo miedo del desafío, es lo más importante que tengo en mi cabeza. Han pasado cosas más duras, por lo que esto para mí es una motivación”, afirmó. Más adelante agregó que conoce bien el funcionamiento interno del equipo y el potencial de la plantilla, especialmente de los jóvenes que pueden proyectarse.

Suazo insistió en que su experiencia como jugador será un aporte en esta nueva etapa. “Siempre he sido una persona de carácter, sé liderar bien los grupos, entonces, por ese lado, es un avance importante. Sé cómo reacciona el jugador cuando juega y cuando no; eso me lo ha dado la experiencia y los entrenadores que he tenido”, explicó. Además, adelantó que buscará un estilo basado en la técnica y la confianza: “Sin dudas que me gustan los jugadores buenos para la pelota; creo que esa va a ser la base”.

Regreso a casa y legado en México

La confirmación oficial de San Luis llegó acompañada de un mensaje emotivo en redes sociales. “Se escribe una nueva historia… ¡Bienvenido nuevamente a casa, Humberto querido! Juntos para escribir una nueva historia junto al Canario ¡Vamos San Luis!”, publicó la institución. El anuncio incluyó un video donde se muestra una transición desde su época como jugador hasta su nuevo rol como estratega. La temporada anterior, Suazo ya había trabajado como uno de los ayudantes de Fernando Guajardo, lo que facilitó su llegada al cargo tras la salida del exentrenador.

El nombre de “Chupete” también tiene un peso especial fuera de Chile, particularmente en México. Desde 2007, cuando llegó a Monterrey, su figura creció hasta convertirse en leyenda del club. Allí anotó 121 goles oficiales, se transformó en el máximo goleador histórico de Rayados durante su ciclo y fue decisivo en finales de Liga y de la CONCACAF Champions League. Su rendimiento lo llevó incluso a jugar un semestre en la Real Sociedad, donde sumó 6 goles en 17 partidos.

Este gol de Chupete Suazo fue el 3-0 definitivo de Monterrey ante Santos Laguna que selló el título del Apertura 2010.



¿El relato? A la altura de la calidad del finiquito 👉👨‍🦲👈🇨🇱 pic.twitter.com/y66lalNC72 — Despliegue Fútbol (@DespliegueFutCL) June 9, 2024

Su impacto con la Selección Chilena tampoco pasó desapercibido. Con 21 tantos, quedó entre los diez máximos anotadores en la historia de la Roja. Fue, además, la gran figura del proceso clasificatorio rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, instancia en la que marcó 10 goles en 18 fechas y ayudó a que Chile volviera a una Copa del Mundo después de 12 años. Su rol fue clave para un equipo dirigido por Marcelo Bielsa que, más tarde, daría inicio a la etapa más exitosa en la historia del fútbol chileno.

Suazo comienza ahora un capítulo distinto, pero siempre ligado al balón. La expectación en Quillota es alta, y el histórico goleador tendrá la oportunidad de demostrar que su liderazgo y competitividad pueden trasladarse con éxito al banquillo.



