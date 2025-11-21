J.D. Vance reconoce que la economía no marcha como debiera y le pide paciencia a la ciudadanía

James David Vance, vicepresidente estadounidense, reconoce que la economía de la nación no marcha al ritmo estimado al inicio de la administración federal y le pide a la ciudadanía ser paciente, pues en algún momento será recompensada.

A diferencia de la posición adoptada por el presidente Donald Trump, quien insiste en que la economía ha mejorado desde que asumió las riendas del gobierno siendo que algunos indicadores muestran como los precios de los alimentos y el desempleo se han incrementado, en tanto que la inflación está por encima de lo previsto, el pensamiento de D.J. Vance se acopla más a la realidad.

Durante una entrevista concedida al sitio web Breitbart News, el republicano de Ohio, se mostró condescendiente con los millones de estadounidenses a quienes les está costando más trabajo salir adelante debido al impacto de diversos factores como la inflación.

Sin embargo, confía en que los ajustes llevados a cabo por el gobierno lograrán reflejarse en los bolsillos de los estadounidenses, pues remediar cuatro años de lo que considera fueron políticas inadecuadas, no es una tarea con resultados instantáneos.

“Si eres un estadounidense que lucha por llegar a fin de mes, trabajas duro, pagas tus impuestos, quieres que tus hijos tengan buenas oportunidades, y luego el precio de los huevos sube de $2 dólares la docena a $8 dólares durante la administración Biden, y después baja de $8 dólares a quizás 6,50 dólares la docena. Bueno, para ti eso sigue siendo un gran problema” expresó.

J.D. Vance es considerado como uno de los aspirantes a contender por la candidatura presidencial en 2028. (Crédito: Paul Sancya / AP)

En este sentido, Vance exhortó a la población a ser paciente y no dejarse llevar por los comentarios de sus adversarios políticos a quienes insistió se les debería responsabilizar por sus desacertadas decisiones cuando estuvieron al frente del gobierno.

“Lo que le pediría al pueblo estadounidense es un poco de paciencia. Simplemente tenemos que seguir adelante”, enfatizó.

Diversos analistas políticos coinciden en señalar que las políticas arancelarias, la persecución hacia los inmigrantes carentes de estatus legal y la presión ejercida por Trump hacia el Reserva Federal han resultado contraproducentes, pues la economía se aletargó como lo muestran las cifras de generación de empleos en los últimos reportes dados a conocer.

Sigue leyendo:

• Informe de empleo de octubre no será publicado por falta de datos, según BLS

• Los despidos en EE.UU. alcanzan cifras récord en octubre

• Casi 3 de cada 10 hogares en EE.UU. viven al día: informe

• Precio de la carne en EE.UU. podría costar hasta $10 por libra: por qué