Premier League aprueba nuevo límite salarial pero rechaza el tope de gasto estricto

Los clubes de la Premier League aprobaron este viernes la implantación de un nuevo límite salarial (SCR), aunque rechazaron el límite de gasto (TBA), que iba a ser la medida más fuerte.

¿Qué es el SCR y cómo funcionará?

El Salary Cost Rule (SCR) fija que los clubes podrán destinar como máximo el 85% de sus ingresos a salarios y comisiones a agentes. En la práctica, la norma es similar a la regulación que tiene el límite vigente en la UEFA (70%), pero con un margen mayor y la posibilidad de que los clubes gasten hasta el 115% de sus ingresos si aceptan pagar un impuesto de lujo.

La Premier explicó que “el nuevo límite salarial tiene como intención promover igualdad de oportunidades a los clubes que aspiren al éxito y acerca el sistema financiero de la Premier al límite salarial existente de la UEFA”.

El SCR sustituirá la vieja norma que permitía a los clubes acumular pérdidas de hasta 105 millones de libras en tres años, una regulación que no se actualizaba desde 2013 y que quedó desfasada frente a la inflación y el incremento de costes en el fútbol.

Premier League rechaza límite de gasto: ¿qué hubiera supuesto?

El controvertido Targeted Budgeting Approach (TBA) no logró los 14 votos necesarios y quedó descartado, con sólo seis clubes a favor.

El TBA imponía un tope máximo de gasto en plantilla equivalente a cinco veces los ingresos televisivos y premios recibidos por el club colista de la competición.

Para muchos observadores y clubes pequeños, el TBA habría sido la medida más eficaz para frenar a los llamados “clubes estado” y limitar los desbordes de gasto.

Fuentes dentro de la industria consideraron el fracaso del TBA como una derrota significativa para quienes buscaban imponer un tope estricto, ya que sólo un club, el Manchester City, se aproximaba a ese hipotético techo de gasto.

¿Qué cambia con el límite salarial realmente para los clubes?

Aunque el SCR no supone una revolución para la mayoría—pues 11 de los 20 clubes ya están obligados a topes similares por competir en competiciones UEFA—sí introduce nuevas reglas que pueden limitar la capacidad de crecimiento de los clubes más modestos, al atar el gasto salarial directamente a los ingresos.

Además, la posibilidad de gastar hasta el 115% mediante el pago de un impuesto crea una salida para los clubes más grandes, manteniendo margen para inversiones ambiciosas, aunque a un coste fiscal mayor.

