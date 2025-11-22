Carmen Aub cuenta la verdad sobre la salud de Lu, su hija, tras supuestas complicaciones

La actriz Carmen Aub, de 36 años y quien diera vida a ‘Rutila Casillas’ en ‘El Señor de los Cielos’l, dio la nota esta semana por una entrevista que otorgó a la revista TVNotas y que fue retomada por diversos medios de comunicación.

En la conversación que tuvo con la citada publicación, la pareja del artista peruano Iván Sikic habló de diversos aspectos de su vida, incluido su rol de madre de la pequeña Lu, quien nació con pérdida auditiva moderada a severa.

Si bien la plática transcurrió con suma normalidad, hubo algunos fragmentos de la entrevista que causaron gran revuelo, lo que ya llevó a la histrión a aclarar lo que en realidad está pasando con su bebita y su situación financiera.

Fue a través de unas publicaciones, que hizo en Instagram Stories, que Carmen Aub salió a desmentir la información retomada por ciertos medios en torno al estado de salud de Lu.

“Esta mañana me llegó la noticia de que se ha malinterpretado una parte de una entrevista que di recientemente. Para aclarar: Nunca he pedido donaciones, ni ayuda económica. Lu está sana, creciendo hermosa y nosotros estamos completamente agradecidos de poder cubrir todos sus cuidados”, se lee al inicio de su texto.

A continuación lamentó el amarillismo con el que ciertos medios retomaron el problema de salud que enfrenta su hija, así como las complicaciones que ellos han enfrentado como familia a raíz de esta condición.

“Lamentablemente, algunos medios cambiaron el sentido de mis palabras para crear una narrativa sensacionalista que genere clicks. Gracias por el cariño y la preocupación”, concluyó Carmen, con lo que buscó dejar en clara su situación y poner así punto final a las especulaciones.

¿A qué se debió su nota aclaratoria?

Aunque la entrevista que concedió salió a la luz el martes, no fue, sino hasta horas después, que su testimonio se viralizó por el sentido que ciertos medios le dieron a su historia, en donde dejaron entrever que estaba en búsqueda de donaciones porque no contaba con los recursos económicos suficientes para hacer frente a la condición médica de su bebé, pero lo que en realidad dijo fue lo siguiente.

“Los actores no somos millonarios. Tengo que llamar a mil lugares para tratar de encontrar esta ayuda. Estoy en un lugar privilegiado, comparado con muchas otras personas que no tienen nada, pero no es como que tenga la vida resuelta y me sobra. Me causaba un poco de enojo cuando la gente, por hacerme sentir bien, me decía: ‘Pero hay cosas peores…’. ¡Claro, pero tampoco quisiera estar viviendo esto!, y también qué privilegio por poderle dar a mi bebé lo mejor y hacer esta mudanza para buscar ayuda del gobierno”, declaró sobre sus planes de mudarse a Nueva York y seguir allá con los tratamientos que requiera su bebé.

