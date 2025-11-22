Dak Prescott cerca de superar un récord de Tony Romo en Cowboys

Dak Prescott fue el reemplazo de Tony Romo como quarterback y 10 temporadas después está cerca de superarlo con el récord de más yardas con pases completadas.

Prescott tendrá la posibilidad de superarlo en el próximo partido este domingo frente a los Philadelphia Eagles.

El quarterback de los Cowboys tiene 3,024 yardas de pase y necesita 159 yardas para igualar a Romo y 155 para superarlo de por vida en la franquicia texana.

Ambos están cerca de la cima de las listas de más pases del club, que incluyen a dos miembros del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional y múltiples ganadores del Super Bowl, Roger Staubach y Troy Aikman.

Prescott rompió el récord de Aikman, de envíos completos, a principios de esta temporada y tiene 3,033. Necesita 14 pases de touchdown para romper la marca de Romo de 247. Otros 200 intentos de pase empujarán a Prescott más allá de Aikman.

Dak Prescott y Tony Romo quedan con una deuda pendiente: los playoffs

Aunque Romo fue uno de los mejores quarterbacks en la historia de la franquicia, el QB tuvo récord de 2 victorias y 4 derrotas en playoffs sin nunca llegar a un Super Bowl.

Mientras que el récord de Prescott es de dos victorias y cinco derrotas en postemporada.

Prescott tiene contrato hasta la temporada 2028, tiene al menos dos temporadas más para intentar romper la sequía de 30 años de títulos.

Los Eagles, primeros en la división Este de la NFC, ocupan la cima de la conferencia con nueve triunfos y dos derrotas, misma marca que los Rams, pero su mayor cantidad de triunfos ante equipos de la Nacional les da la posición de privilegio para jugar en casa sus partidos de ‘playoffs’.

De ahí la importancia para Philadelphia de ganar este domingo en su visita a Dallas, segundo en el Este con récord de 4-5, el más enconado de sus rivales que quiere complicarle su camino a la defensa del título.

Sigue leyendo:

– Los Saints de Nueva Orleans se alistan para jugar en París la próxima temporada

– Aaron Rodgers sufrió fractura; los Pittsburgh Steelers confirmaron la noticia

– Herederos de O.J. Simpson aceptan pagar parte de la deuda civil a la familia Goldman