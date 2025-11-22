Eleazar Gómez protagoniza polémica tras insultar a César Doroteo en ‘La Granja VIP’

‘La Granja VIP’ cada día que pasa se vuelve más polémica y un nuevo drama acapara las noticias: Eleazar Gómez insultó –sin motivo aparente– al influencer César Doroteo, lanzando fuertes comentarios que han sido calificados como homofóbicos.

Todo ocurrió tras una nominación doble que dejó en la placa a Eleazar Gómez, César Doroteo, Kim Shantal, Kike Mayagoitia y Alfredo Adame, el conflicto escaló durante una fiesta en la granja, donde Gómez protagonizó una agresiva discusión que ha concitado la indignación en redes sociales.

Todo comenzó cuando César Doroteo conversaba de manera tranquila con Sergio sobre algunos problemas previos. Sin mediar provocación, Eleazar Gómez se acercó y comenzó a increpar al youtuber: “¿Ah ya? Es lo que estaba esperando, literal. Ves, así es como no se juega, Cesar”.

Ante la sorpresa de Doroteo, quien preguntó si el problema era con él, la respuesta de Gómez fue crecer el pleito sin dar una razón clara, acusándolo de tener un “plan” y de actuar con falsedad: “Vienes aquí a hablar con este guey. Ya te vimos, por eso te vas”.

A pesar de los intentos de César por mantener la calma, aconsejándole “Bájale de huevos” e incluso tratando de calmar los ánimos con frases como “No tengas miedo amor, todo va a estar bien”, los comentarios solo exaltaron más a Eleazar, quien regresaba una y otra vez a la carga.

El momento más álgido y reprobable de la discusión llegó cuando Eleazar, visiblemente alterado, dirigió una serie de insultos personales hacia César, cuestionando su representatividad para la comunidad LGBT.

“Eres un falso, un hipócrita, no estás representando a nada. A mí la comunidad me adora, me ha adorado desde que soy un niño. Tú no estás representando nada aquí… Eres falso, un hipócrita y mientes“, gritó Gómez.

La postura de César Doroteo

Frente a los ataques, César Doroteo mantuvo la compostura: “Yo nunca he dicho eso, pero al parecer tú tienes mucho miedo de que represente a algo que no te gusta”.



Incluso, ante la insistencia de Eleazar, quien afirmaba que la comunidad LGBT “me adora”, César zanjó la discusión con una poderosa reflexión: “El hecho de ser gay no hace que represente a nadie, precioso. Ser gay es parte de lo que yo soy”.

La actitud de Eleazar Gómez no pasó desapercibida ni dentro ni fuera del programa. Mayer Mori, otro habitante, intervino para intentar apaciguar los ánimos, sugiriendo que hablaran “más tranquilos y sin alcohol”.

Sin embargo, la reacción más contundente llegó desde fuera. Ricardo Peralta, mejor amigo de César y su compañero en el canal de YouTube Pepe y Teo, reprobó enérgicamente los hechos: “Está muy mal y no debería estar en La Granja VIP. Cada que puede agrede a César. ¿Cómo van a justificar esto el domingo?”.

Este nuevo escándalo reavivó el pasado judicial de Eleazar Gómez, recordando al público que el actor estuvo en prisión hace algunos años por agredir físicamente a su expareja, un hecho que los usuarios de redes sociales no han dudado en señalar, cuestionando su presencia en un programa de televisión.

Aquí el inicio de la pelea, para que no empiecen a decir que Teo empezó, literal estaban neteando él y Sergio, y llegó Golpeazar a gritarle, a decirle que el no es nada, que no representa a nadie y que lo quiere fuera, maldito violento loco #LaGranjaVIP con más ganas voto por Teo… pic.twitter.com/S2wZYD9etT — Bot Habibi 🐈‍⬛⚡️ (@MillAnonimo) November 22, 2025

