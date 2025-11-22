Jaime Jáquez aporta en paliza de Miami Heat sobre Bulls

El Miami Heat derrotó 143-107 a Chicago Bulls que tuvo a Jaime Jáquez Jr. muy participativo con casi un triple-doble.

Kel’el Ware fue el líder de anotación con 20 puntos y cuatro jugadores más terminaron en doble dígito de puntos.

Norman Powell metió 19 puntos, Bam Adebayo aportó 18 puntos, siete rebotes y cinco asistencias y Keshad Johnson logró un doble-doble de catorce puntos y doce rebotes saliendo del banquillo.

El mexicano Jáquez disputó otro partido sólido, con diez puntos, siete rebotes y siete asistencias.

Jáquez Jr. tiene un promedio de 16.4 puntos, 5.4 asistencias y 6.8 rebotes en lo que va de temporada. Estos son los mejores registros en una campaña para el mexicano en comparación a sus dos años anteriores.

Miami incrementó a 2-1 su balance en la Copa de la NBA y a 10-6 en lo que va de la temporada regular.

Aguantaron un cuarto los Bulls en el United Center, pero pagaron un contundente parcial de 28-7 de los Heat al comienzo del segundo período.

La noche negativa de los Bulls estuvo representada por los seis puntos de Nikola Vucevic, el gran protagonista del último triunfo de Chicago y que venía de anotar el triple decisivo para la victoria sobre la bocina en el campo de los Portland Trail Blazers.

Los Bulls, en los que estuvieron ausentes Coby White y Zach Collins, no pasaron de un 41 % de acierto en tiros de campo. Su máximo anotador fue Ayo Dosunmu, con 23 puntos

Toronto Raptors clasifica a cuartos de final de NBA Cup

Toronto Raptors se convirtieron este viernes en la primera franquicia en avanzar a los cuartos de final de la Copa de la NBA tras sumar su novena victoria en los últimos diez partidos.

Tras comenzar el año con cuatro derrotas en cinco partidos, los Raptors han cambiado por completo la dinámica de su campaña y sumaron, con su 140-110 a los modestos Washington Wizards, su quinto triunfo seguido y el décimo en los últimos once encuentros.

