Kevin Mier, portero de Cruz Azul, habría sido demandado por adeudo inmobiliario

Kevin Mier, portero de Cruz Azul y de la selección de Colombia, enfrenta un problema de índole inmobiliario al ser supuestamente demandado por la dueña de la vivienda donde rentaba en la ciudad de México y que está exigiendo el pago de $160 mil pesos (alrededor de $14 mil, 600 dólares).

De acuerdo a información del periódico Marca en México, Mier no solo dejó inconcluso el convenio de arrendamiento, sino que afecto la propiedad y quedó a deber el monto de varios meses de arrendamiento, con lo cual el conflicto escaló a las autoridades competentes.

Este problema se agrega a la fractura de tibia que sufrió en el pasado partido contra los Pumas de la UNAM en un choque muy fuerte con el mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla y que generó una gran polémica por la tibia reacción del árbitro Fernando Hernández al solo amonestar al jugador universitario.

Mier con respecto al requerimiento legal encara la complejidad de que el asunto escaló a las autoridades de la Ciudad de México debido a que la dueña del inmueble exige el pago de la indemnización por incumplimiento de contrato, daños a la propiedad ajena y adeudo de la renta junto con las penalidades establecidas en el convenio inmobiliario.

Los detalles del conflicto

De acuerdo a los detalles de este conflicto, la demandante es la señora Yolanda Muñiz Martínez, dueña de la propiedad enclavada en la zona de San Jerónimo, en la alcaldía Magdalena Contreras de la Ciudad de México y que el guardameta colombiano ocupó por espacio de un año y medio tras su llegada al fútbol mexicano a principios de 2024.

La querella cuenta con número de expediente 50042025 y que se exige: “Un emplazamiento con requerimiento de pago y embargo”.

En la información de este medio, se establece que de acuerdo a detalles manejados en varios medios de comunicación mexicanos, Mier adeuda una suma de alrededor de 270.000 pesos mexicanos ($14.600 dólares) y que equivale a más de 55 millones de pesos colombianos correspondientes al incumplimiento del pago de la renta de varios meses, así como una penalidad por la misma causa.

El asunto es que la demandante presentó pruebas que muestran el presunto deterioro extremo de la casa, así como notables daños en muebles, armarios, paredes y pisos, por lo cual quiere una indemnización acorde a los daños.

La piscina también fue abandonada en su mantenimiento por el colombiano y se le exige su reparación, así como la desaparición o presunta sustracción de un horno de microondas que formaba parte del inventario de la propiedad.

La raíz del conflicto

La señora Muñiz en su testimonio también detalló que el origen del conflicto fue que a Kevin Mier le robaron 15 pares de tenis, generando el enojo del sudamericano y su abrupta salida del inmueble al no encontrar respuesta.

“Mier se puso muy loco porque la chica que le hace la limpieza le robó 15 pares de tenis. Su pareja me dijo que ya no quiso regresar a la casa y, por lo tanto, ya no quiso pagar la renta, como si yo tuviera la culpa. Dejó de pagar la renta, aparte tenía que pagar un mes de penalización y se puso en el plan que no (pagaría)”, según declaró el portero a varios medios mexicanos.

Esta situación generó que el portero tomara una decisión unilateral al abandonar el inmueble anticipadamente.

La notificación a Cruz Azul

Frente a la imposibilidad de que Kevin Mier no ha podido ser notificado personalmente, la afectada decidió recurrir al Cruz Azul para notificarles sobre la demanda y que fue entregada formalmente el pasado 13 de noviembre en las instalaciones del Cruz Azul.

Hasta el momento, ni el jugador ni el club han emitido una declaración oficial sobre este delicado asunto que añade una crisis extradeportiva a la difícil situación personal de Mier, quien se enfoca en su recuperación de la fractura de tibia sufrida en las últimas semanas del torneo Apertura 2025.

