Un influencer acusa al novio de Cardi B, el jugador Stefon Diggs, de abuso sexual

Una compleja disputa legal estalló entre el receptor de la NFL, Stefon Diggs, novio de Cardi B, y el influencer Christopher Blake Griffith, con acusaciones que incluyen agresión sexual, intento de asesinato y difamación.

Griffith presentó una contrademanda acusando a Diggs de haberlo drogado y de intentar agredirlo sexualmente en la casa del jugador en Maryland el 22 de mayo de 2023.

Además, alega que Diggs posteriormente conspiró para matarlo, coordinando un ataque violento el 29 de mayo en Los Ángeles en el que habrían participado el hermano de Diggs, Darez, y otros dos asociados.

“Chris Griffith va a dar su versión y espera obtener justicia por los ataques sexuales y físicos perpetrados contra él”, declaró al diario Page Six Jake Lebowitz, abogado del influencer.

Respuesta a una demanda

Estas graves acusaciones se presentan como respuesta a la demanda por difamación que Diggs interpuso contra Griffith en octubre. En su demanda, el astro de los New England Patriots afirmó que Griffith inventó “una narrativa falsa” y compartió las acusaciones, contenidas en un informe policial, con sus casi 100,000 seguidores en Instagram en agosto, etiquetando incluso a marcas y celebridades.

Según la versión de Diggs, ambos asistieron a un evento benéfico y a un club en Washington, D.C., en mayo de 2023, tras lo cual él se retiró a su dormitorio y pidió a Griffith que abandonara su residencia. Su demanda busca una cantidad no revelada por daños y perjuicios.

La batalla legal se enmarca en un momento personal importante para Diggs, quien recientemente fue padre de un hijo con la rapera Cardi B.

Mientras los tribunales se preparan para examinar las contradictorias versiones de ambos bandos, el caso promete mantener la atención del público sobre la vida privada de una de las estrellas más prominentes de la NFL.

