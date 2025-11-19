Offset desactiva sus redes sociales luego de que Cardi B lo acusara de acoso

Offset, exesposo de Cardi B, desactivó sus cuentas en redes sociales, incluido Instagram, en medio de una tormenta mediática provocada por acusaciones de acoso presentadas por la rapera.

Hace poco, Cardi B acusó públicamente a Offset de acosarla, luego de que el rapero cuestionara la paternidad de su primer hijo con Stefon Diggs.

A través de un post en su cuenta de X, que luego eliminó, la cantante expresó que las actitudes de Offset la han hecho sentir amenazada.

La decisión de Offset de desactivar sus redes sociales parece ser un intento de reducir el impacto de la polémica y evitar la difusión de mensajes que puedan agravar la confrontación.

Esta situación ocurre días después de que Offset publicara un breve mensaje en sus historias de Instagram, que luego eliminó, en el que se atribuía la paternidad del bebé de la rapera, de acuerdo con Page Six.

“My kid lol”, escribió el rapero. Esto desató la furia de Cardi B, quien publicó una serie de publicaciones, que luego eliminó, en los que se quejó del acoso incesante de Offset.

“Ustedes piensan que es muy gracioso, pero no lo es… Ha pasado más de un año y sigo siendo acosada y amenazada hasta el punto de sentir que mi vida corre peligro… Todo es diversión y juegos hasta que es demasiado tarde”, afirmó.

“Hay gente que hace cualquier cosa por llamar la atención y la cosa se puede poner muy fea con una sola publicación… ¡DÉJENME EN PAZ!”, añadió la rapera.

El conflicto entre Cardi B y Offset no es nuevo y forma parte de un proceso de divorcio que se ha tornado conflictivo, marcado por acusaciones cruzadas y declaraciones explosivas sobre la manutención de sus tres hijos en común.

En el pasado, Cardi B acusó a Offset de ser un padre ausente y de no contribuir económicamente en la manutención de sus hijos, mientras él ha buscado una custodia compartida en medio del proceso de separación que comenzó oficialmente en julio de 2024.

Seguir leyendo:

· Tras revelar su cuarto embarazo, Cardi B contó cómo han sido sus partos

· Cardi B reveló por qué su divorcio de Offset no ha finalizado

· Embarazada y feliz: Así celebró Cardi B su cumpleaños 33