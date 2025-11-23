Dak Prescott rompe récord en espectacular remontada de los Cowboys a los campeones Eagles

Dak Prescott vivió una tarde para el recuerdo. El ‘quarterback’ de los Dallas Cowboys no solo comandó una espectacular remontada de 21 puntos ante los Philadelphia Eagles, también se adueñó de un récord legendario de la franquicia. Con 34,192 yardas por pase, Prescott superó las 34,183 que eran propiedad de Tony Romo, convirtiéndose en el pasador más prolífico en la historia del equipo.

El duelo de la Semana 12 tuvo todos los ingredientes de un clásico divisional. Philadelphia arrancó con paso firme: primero con una recepción de AJ Brown, luego con un acarreo de Jalen Hurts y más tarde con otra anotación del propio Hurts por tierra para un contundente 0-21 en el segundo cuarto.

Dallas reaccionó antes del descanso con un pase de anotación a George Pickens que dejó el marcador 7-21. Tras la pausa, la ofensiva de los campeones se apagó y los Cowboys aprovecharon cada oportunidad. Prescott conectó con Brevyn Spann-Ford para el 14-21, y abrió el último cuarto con una carrera personal que igualó el duelo 21-21.

El cierre fue de película. Con el reloj agotándose, Brandon Aubrey acertó un gol de campo de 42 yardas que completó el regreso y selló el triunfo 24-21. Dallas se mantiene segundo en el Este de la NFC con marca de 5-5, mientras que los Eagles continúan como líderes con 8-3.

La jornada dominical también dejó otras historias destacadas. Shedeur Sanders se convirtió en el primer quarterback en 26 años que gana en su primera titularidad con Cleveland, rompiendo una racha de 17 derrotas en debuts.

En otros resultados, Jacksonville Jaguars superó en tiempo extra 24-27 a Arizona Cardinals gracias a tres pases de anotación de Trevor Lawrence. Los Atlanta Falcons vencieron 10-24 a los New Orleans Saints.

Más temprano, los Chicago Bears sorprendieron 31-28 a los Pittsburgh Steelers, que no contaron con Aaron Rodgers por lesión en la muñeca izquierda. También destacaron los triunfos en tiempo extra de los Kansas City Chiefs 23-20 sobre los Indianapolis Colts y de los Detroit Lions 34-27 ante los New York Giants.

La Semana 12 comenzó el jueves con la victoria de los Houston Texans 23-19 frente a los Buffalo Bills y cerrará este lunes con el duelo entre San Francisco 49ers y Carolina Panthers.

