Hombre de 39 años muere tras tiroteo frente a un club nocturno en Midtown Manhattan

Un hombre de 39 años murió la madrugada del domingo tras recibir disparos cerca de un club nocturno en West 46th Street y 12th Avenue, en el área de Midtown West, muy cerca del Museo Intrepid. El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó que los agentes llegaron al lugar alrededor de las 4:13 a. m. y encontraron a la víctima con heridas de bala en la espalda y la ingle.

Fue trasladado de inmediato al Hospital Mount Sinai Morningside, donde fue declarado muerto. Su identidad no había sido revelada al cierre de esta edición.

La policía confirmó que no hay arrestos y que los detectives trabajan para identificar al tirador. Hasta ahora no se han dado a conocer detalles sobre el motivo del ataque o si la víctima había salido del club nocturno situado en la zona.

Ocurre tras otro tiroteo reciente en Midtown

El homicidio tuvo lugar una semana después del tiroteo en el que resultó herido Kris Boyd, defensa de los New York Jets, afuera del restaurante Sei Less, también en Midtown Manhattan.

Boyd, de 29 años, fue baleado alrededor de las 2 a. m. del 16 de noviembre, tras una disputa entre su grupo y otro dentro del restaurante. El jugador sigue hospitalizado con una bala alojada en un pulmón, según fuentes policiales. El entrenador de los Jets, Aaron Glenn, afirmó haber conversado con él y expresó confianza en su recuperación.

Aunque los dos tiroteos ocurrieron en la misma zona de Manhattan, las autoridades aseguran que no están relacionados. En el caso de Boyd, detectives ya habrían identificado a un posible sospechoso, mientras que el atacante de este domingo continúa sin ser localizado.

El NYPD mantiene activas ambas investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

