Arrestan a jugador de UAB por apuñalar a 2 compañeros antes de partido

El liniero ofensivo Daniel Mincey, de 20 años de la Universidad de Alabama en Birmingham (UAB), fue arrestado y acusado de intento de asesinato y asalto agravado, tras apuñalar presuntamente a dos compañeros de equipo horas antes de un juego en casa.

De acuerdo con documentos judiciales del condado de Jefferson, Mincey utilizó un cuchillo para atacar a los jugadores Joshua Underwood y JaSire Peterson, ambos linieros defensivos del equipo.

El ataque ocurrió el sábado por la mañana en el Football Operations Building, ubicado dentro del campus de UAB, tan solo horas antes del duelo frente a South Florida.

Daniel Mincey, a 20-year-old, 6'3", 315 lb. redshirt freshman offensive lineman, has been arrested for aggravated assault / attempted murder and is currently in the local county jail after allegedly stabbing two teammates this morning at a UAB athletic facility.

Here's Mincey's… https://t.co/kzhCIfcTUn pic.twitter.com/nHG58QhPXx — michael j. babcock (@mikejbabcock) November 22, 2025

Las autoridades no han revelado qué motivó el ataque, y los documentos disponibles no detallan el origen del altercado.

Mincey, un guardia ofensivo de 6 pies 4 pulgadas y redshirt freshman procedente de Pompano Beach (Florida), llegó a UAB después de un paso por la Universidad de Kentucky.

Víctimas de la UAB están fuera de peligro

El entrenador interino Alex Mortensen informó que Underwood y Peterson fueron dados de alta del hospital y continúan recuperándose.

“Ellos agradecen las oraciones y el apoyo de todos”, comentó Mortensen, quien evitó ofrecer detalles del incidente debido a la investigación abierta.

El director atlético de UAB, Mark Ingram, calificó el día del ataque como “muy triste para UAB football y para todo el departamento de atletismo”.

Mortensen señaló que la prioridad del programa es el bienestar de los jugadores y que todos los integrantes del equipo tendrán acceso a servicios de consejería durante la semana.

También dijo que cualquier jugador que necesite alejarse temporalmente de los entrenamientos tendrá permiso para hacerlo.

Pese al impacto emocional, el equipo decidió jugar su último partido en casa, en el que se homenajeó a los jugadores de último año. No obstante, varios miembros del plantel optaron por no participar.

UAB cayó 48-18 ante South Florida, quedando con récord de 3-8 (1-6 en la American Conference). Su último juego de la temporada será el 29 de noviembre frente a Tulsa.

Sigue leyendo:

– Cristiano Ronaldo se lució con golazo de chilena en la goleada del Al Nassr al Al Khaleej

– Subastan bates de Shohei Ohtani en más de $500,000

– Lakers sufre ante Utah Jazz pero consigue cuarta victoria seguida