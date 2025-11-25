Better late than never: Romeo Santos y Prince Royce lanzarán álbum juntos

Romeo Santos y Prince Royce confirmaron que lanzarán un álbum juntos titulado Better Late Than Never, que estará disponible a partir del 28 de noviembre.

Esta colaboración une a dos de las figuras más influyentes de la bachata y la música latina en un proyecto muy esperado por sus seguidores.

El anuncio oficial se hizo a través de un video publicado en redes sociales donde ambos artistas aparecen juntos, acompañado por un mensaje narrado por el conferencista Daniel Habif.

En una reciente entrevista con la revista Billboard, Romeo Santos y Prince Royce contó cómo crearon el nuevo proyecto musical.

“Aquí nadie ocupa el centro del escenario. No hay canción donde él cante más que yo, ni yo más que él”, dijo el “Rey de la bachata”.

Desde principios de 2025, Romeo Santos y Prince Royce empezaron a dar pistas sobre una colaboración, luego de ser vistos pasando vacaciones juntos.

En varias oportunidades, Prince Royce ha expresado su admiración por Romeo Santos y su deseo de hacer música juntos en el momento adecuado. Finalmente, ese momento llegó con este álbum.

Además del lanzamiento, algunos eventos previos están programados para los fanáticos. Romeo Santos celebrará un Listening Party el 26 de noviembre en el Madison Square Garden. También realizará firmas y presentaciones en tiendas de discos en Long Island y Los Ángeles días 28 y 30 de noviembre, respectivamente.

Este álbum marca una nueva etapa en la carrera del “Rey de la Bachata”, que volvió a las redes sociales en Halloween con el anuncio del álbum disfrazado como Ace Ventura, después de una pausa de casi siete meses.

La producción promete ser un hito en la bachata, al reunir a estos dos íconos del género en una colaboración que muchos celebran como histórica.

Seguir leyendo:

· ¡Romeo Santos anuncia nuevo álbum con original disfraz de Halloween!

· Romeo Santos desmiente los rumores acerca de que había sufrido un paro cardíaco

· Romeo Santos y Aventura anuncian gira ‘Cerrando Ciclos’