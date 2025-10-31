¡Romeo Santos anuncia nuevo álbum con original disfraz de Halloween!

El “Rey de la Bachata”, Romeo Santos, combinó tradición y promoción en una jugada maestra durante la celebración de Halloween. El artista dominicano sorprendió a sus seguidores al aparecer disfrazado del icónico personaje Ace Ventura, interpretado por Jim Carrey, mientras paseaba por la ciudad de Nueva York.

Pero el disfraz fue mucho más que un homenaje al cine cómico: fue el escenario elegido para realizar un importante anuncio.

En un video compartido en sus redes sociales, Santos apareció sosteniendo un vinilo de su próxima producción musical, revelando que su nuevo álbum está programado para estrenarse el próximo 28 de noviembre.

El artista no solo mostró el material físico, sino que también informó que su nueva producción ya se encuentra disponible para pre-ordenar en plataformas digitales, invitando a sus seguidores a ser los primeros en adquirirlo.

Reacciones en redes sociales

El anuncio desató inmediatamente una oleada de reacciones en redes sociales, donde los fans expresaron su emoción ante la noticia. “Diciembre viene encendido”, “Nunca dejas de sorprendernos, mi rey, sabemos que lo que se viene es grande” y “Romeo, estabas perdido, necesitábamos de ti” fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores.

Otros mensajes destacados incluyeron peticiones de conciertos: “Un concierto de última hora para abrir esa gira en diciembre no nos caería mal”, mientras que otro fan aseguró: “No ha salido y ya me sé todas las canciones”. Un seguidor más poético describió su expectativa: “Viene bachata de la que se cocina con leña y hortalizas del patio”.

Con esta estrategia creativa que une celebración y promoción, Romeo Santos demuestra una vez más su conexión con el público y su talento para mantener la expectativa alrededor de su música. El 28 de noviembre marca una fecha clave para los amantes de la bachata, que esperan ansiosos el nuevo material del artista.

Seguir leyendo: