Canelo Álvarez sale del ranking libra por libra de The Ring por primera vez en siete años

Saúl ‘Canelo’ Álvarez salió por primera vez en siete años del ranking de los mejores peleadores libra por libra del mundo de la revista The Ring tras su reciente derrota contra Terence Crawford el pasado mes de septiembre.

En la nueva actualización, The Ring sacó a Canelo Álvarez e incluyó a Devin Haney -quien se coronó campeón de peso welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y señaló su salida como el “finde una era”.

“Jesse ‘Bam’ Rodríguez sube dos puestos hasta el No. 4. Dmitry Bivol baja al No. 5 y Artur Beterbiev cae al No. 6. La nueva entrada es Devin Haney en el No. 10. Saúl ‘Canelo’ Álvarez sale de la lista, señalando el fin de una era”, publicó.

For the first time in seven years, Canelo Alvarez is not ranked in The Ring's pound-for-pound Top-10.



Canelo previously sat outside the Top-10 after testing positive for the banned substance clenbuterol in 2018. pic.twitter.com/S2ow7gas6e — Ring Magazine (@ringmagazine) November 25, 2025

El excampeón indiscutido de peso supermediano ingresó por primera vez en esta lista en el 2010, pero desde el 2013 se mantuvo y el 2018 fue sacado por dar positivo a la sustancia prohibida clenbuterol. Luego de comprobarse que el supuesto dopaje fue causado por una carne contaminada, el mexicano cumplió con una suspensión de seis meses y en 2019 volvió al ranking.

Sin duda este es un período difícil para Canelo Álvarez, ya que -tras perder el trono en 168 libras- muchos opinan que su carrera llegó a su fin. Antes de perder con Crawford, el tapatío fue muy criticado por la elección de sus oponentes y sus actuaciones decadentes.

Por ahora el mexicano se encuentra recuperándose de una cirugía en el codo luego de sufrir una lesión ante Crawford y planea regresar al ring a mediados del 2026. De hecho, Canelo Álvarez afirmó al canal TV Azteca que su objetivo es buscar la revancha con el estadunidense y comentó que se encuentran ya en negociaciones.

Terence Crawford sacude a Canelo Álvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Terence Crawford en un histórico combate. Ahora el peleador mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· José Benavídez Sr.: “Todo el mundo sabe que Canelo Álvarez ya está acabado”

· Óscar de la Hoya: Crawford era el rival perfecto para descarrilar a Canelo Álvarez

· Entrenador de Terence Crawford no cree que Canelo Álvarez quiera una revancha