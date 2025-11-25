Compañía remolca gratis los autos de inmigrantes arrestados por ICE en Charlotte

En Charlotte, una ciudad donde el automóvil es esencial para trabajar, estudiar o realizar cualquier actividad cotidiana, la detención de un familiar por parte de agentes migratorios puede generar una crisis inmediata.

No solo se pierde la presencia del ser querido; también puede perderse el vehículo que esa persona dejó abandonado en plena detención.

Frente a este escenario, una compañía local de remolque decidió intervenir con un gesto que ha sorprendido a muchos: trasladar gratuitamente los autos de inmigrantes detenidos para entregarlos a sus familiares.

Se trata de Carolina’s Towing & Transport, una empresa que suele asociarse a multas y trámites incómodos, está liderando una iniciativa de apoyo comunitario inédita durante los operativos de ICE en la región.

Su equipo se ha propuesto evitar que las familias sufran una pérdida adicional en medio del desconcierto que deja un arresto migratorio.

Una ayuda inesperada en medio de los operativos de ICE

Desde que comenzaron las detenciones en Charlotte, varias personas han llamado para confirmar si la oferta era real. Según la gerente Macey Greer, la reacción inicial fue de incredulidad: “Preguntaron: ‘¿Es cierto?’”.

La empresa aseguró a The Charlotte Observer que, aunque no puede cambiar lo que ocurre en la ciudad, sí puede aportar algo tangible para reducir la angustia de las familias.

El servicio se activa cuando un inmigrante es detenido y su auto queda abandonado en un estacionamiento, en la vía pública o en algún punto de tránsito. Carolina’s Towing acude al lugar, recoge el vehículo y lo lleva directamente a la casa de un familiar o amigo autorizado.

Sin este apoyo, muchos autos podrían ser remolcados por violaciones de estacionamiento y terminar en patios donde recuperarlos implicaría pagos elevados y trámites complicados.

Según explica el medio, Charlotte es una ciudad dependiente del auto: más de tres cuartas partes de sus habitantes lo utilizan para ir al trabajo.

Con más de 370 arrestos confirmados en la zona durante los operativos recientes, el riesgo de que decenas de familias se quedaran sin transporte era alto.

