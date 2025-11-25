Trump indulta a dos pavos y aprovecha la ocasión para volver a mofarse de Biden

El presidente Donald Trump indultó a un par de pavos no sin antes aprovechar la ocasión para volver a burlarse del exmandatario Joe Biden al sacar a relucir el tema del presunto indebido uso de un autopen empleado para firmar los documentos que protegen a varias personas de ser enjuiciadas.

El republicano volvió a sacar su sentido del humor en el tradicional evento donde, quienes han sido jefes de la nación, terminan por perdonarles la vida a pavos que de otra manera terminarían siendo el platillo principal de la cena de Acción de Gracias.

Acompañado por de la primera dama Melania Trump, el conservador de 79 años indultó a un par de pavos criados en Carolina del Norte y presentados por Jay Jandrain, presidente de la Federación Nacional del Pavo, y por Travis Pittman, productor contratado de Butterball.

“Después de una investigación exhaustiva y muy rigurosa… sobre una terrible situación causada por un hombre llamado ‘Sleepy’ Joe Biden, utilizó un autopen el año pasado para el indulto del pavo. Por lo tanto, tengo el deber oficial de determinar, y he determinado, que los indultos a los pavos del año pasado son totalmente inválidos.

Han sido localizados y se dirigían a ser procesados. Es decir, a ser sacrificados, pero he suspendido ese viaje y los indulto oficialmente, y no se servirán en la cena de Acción de Gracias”, expresó en tono sarcástico.

Donald Trump estuvo acompañado de su esposa Melania en el evento en que indultó a Gobble y Waddle, dos regordetes pavos criados en Carolina del Norte. (Crédito: Evan Vucci / AP)

La declaración de Trump reaviva la controversia sobre el presunto empleo del autopen luego de que, a finales del mes pasado, los republicanos de la Cámara de Representantes le solicitaron al Departamento de Justicia investigar el uso de un bolígrafo automático acreditado a Joe Biden, pues creen que alguien en su nombre les concedió indultos a varias personas, excepto a su hijo Hunter, quien sin su firma quizá habría terminado siendo condenado a pasar una larga estancia en prisión.

Durante el evento celebrado en el Jardín de las Rosas, el cual se ubica en la Casa Blanca, el presidente Trump también se mofó de Chuck Schumer, líder de la minoría del Senado; así como de Nancy Pelosi, pues señaló que, cuando vio al par de pavos que le llevaron para que los indultara, pensó en bautizarlos con los nombres de ambos políticos demócratas, pero casi de inmediato se arrepintió.

“Me di cuenta de que si hacia eso no los perdonaría. Jamás los perdonaría a esos dos”, enfatizó.

