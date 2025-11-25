Trump reitera en que hablaría con Maduro para “salvar muchas vidas”

Donald Trump reiteró que planea hablar con su homólogo en Venezuela, Nicolás Maduro, diálogo en el que prevé buscar la paz ante la presunta escalada militar, para “salvar muchas vidas” y agregó que si pueden “hacer las cosas por las buenas” está bien, pero que también puede “hacerlo por las malas”.

De tal modo, Trump defendió su decisión de una posible comunicación con Maduro, cuando una reportera a bordo del avión presidencial le cuestionó sobre por qué dialogar con el venezolano si lo han denunciado como supuesto líder de una organización terrorista extranjera.

“Es el líder” y “podemos salvar vidas”, respondió Trump a las dudas y responsabilizó a Maduro de “enviar” a millones de personas a Estados Unidos y concluyó diciendo que no se encuentra contento con el tema.

🇺🇸🇻🇪‼️ | EN VIDEO — El Presidente Donald Trump sobre Nicolás Maduro: “Si podemos hacerlo por las buenas está bien, y si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien”. pic.twitter.com/VbwsIO0EUP — UHN Plus (@UHN_Plus) November 26, 2025

Las declaraciones de Trump se dan en medio de una masiva cancelación de vuelos y operaciones de aerolíneas internacionales en Venezuela debido al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, aunque el Gobierno Venezolano cree que se trata de un intento de invasión.

La primera versión de la conversación se había adelantado a un medio digital llamado Axios que publicó el interés del mandatario en llegar a acuerdos con el venezolano.

Esta semana, diversas plataformas de rastreo de vuelos identificaron varios aviones militares estadounidenses cerca de las costas venezolanas, sobre el Caribe entre Venezuela y Curazao.

Entre las aeronaves reportadas había un bombardero B‑52, cazas F/A‑18 y una aeronave de alerta temprana.

Durante las últimas semanas Trump ha mantenido reuniones constantes con autoridades del Pentágono para evaluar posibles opciones de acción sobre Venezuela, luego de haber iniciado una campaña militar en aguas internacionales con la que han asesinado a más de 80 personas y destruido a más de 20 lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico.

