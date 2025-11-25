Un avión bombardero y dos cazas de EE.UU. sobrevolaron las aguas cerca de Venezuela

Horas después de que se hiciera efectiva la designación del Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera, páginas web de rastreo de vuelos reportaron la presencia de un bombardero B-52 y dos aviones de guerra F-18 de la Fuerza Aérea estadounidense muy cerca de las costas de Venezuela.

Uno de estos sitios web, FlightRadar24, registró que el B-52 despegó el lunes desde la base aérea de Minot, en Dakota del Norte.

Respecto a los dos aviones cazas F-18 con matrículas RHINO05 y RHINO06, no cuentan con origen identificado y, al cierre de la noche del lunes, seguían desplazándose sobre el Caribe, cerca de Curazao.

Asimismo, se detectó una aeronave de alerta temprana y de control de operaciones.

Este sobrevuelo coincide con la cascada de cancelaciones de vuelos de aerolíneas internacionales, después de que el pasado sábado la Administración Federal de Aviación estadounidense instara a “extremar la precaución” al sobrevolar el territorio venezolano.

75k+ people are tracking a B-52 Stratofortress with two F/A-18 Super Hornets just north of Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/qH9OpTZeo3 — Flightradar24 (@flightradar24) November 24, 2025

Desde ese día, al menos 22 vuelos que debían salir desde Caracas han sido cancelados, según informó EFE.

Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos viven uno de sus momentos álgidos a raíz del inédito despliegue militar de Washington en aguas del Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

El 15 de octubre, por ejemplo, otros dos bombarderos estratégicos B-52H Stratofortress, que pueden transportar decenas de bombas de precisión, ingresaron en la Región de Información de Vuelo (FIR) Maiquetíam, al noroeste de Caracas.

Días después, el 23 de octubre, dos bombarderos B-1 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos provenientes de Texas también volaron cerca de Venezuela.

