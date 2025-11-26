Boston Celtics para en seco la racha de 13 victorias de Detroit Pistons

La sorprendente racha de 13 victorias consecutivas de los Detroit Pistons llegó a su fin este miércoles tras caer 117-114 ante los Boston Celtics, en un partidazo que deja a Detroit contra las cuerdas en la lucha por avanzar en la NBA Cup.

Detroit (15-3), que buscaba establecer un récord absoluto de la franquicia con su decimocuarto triunfo seguido, rozó la hazaña gracias a otra exhibición de Cade Cunningham, autor de 42 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias.

Sin embargo, el joven líder de los Pistons falló un tiro libre clave a menos de cuatro segundos del final que habría empatado el duelo 115-115.

Derrick White, el héroe inesperado de Boston

Para los Celtics (10-8), Jaylen Brown lideró la ofensiva con 33 puntos, pero el nombre de la noche fue Derrick White, quien tuvo su mejor actuación de la temporada:

White terminó con 27 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, 3 robos y un 1 tapón.

White brilló especialmente desde el perímetro, anotando 6 de 8 triples tras el descanso, incluido un perfecto 3 de 3 en el último cuarto, que terminó inclinando la balanza a favor de Boston.

Su impacto en ambos lados de la cancha fue determinante para cortar el impulso del mejor equipo de la liga en las últimas semanas.

Detroit dominó bajo los tableros con 55 rebotes por 44 de Boston. Aunque los Celtics compensaron desde la línea de tres, donde firmaron 20 triples en 43 intentos (46,5%), una eficacia que terminó siendo decisiva en un partido tan cerrado.

Pistons, obligados a ganar para seguir vivos en la NBA Cup

La derrota no solo frena la histórica racha de los Pistons, sino que complica su clasificación a la fase final de la NBA Cup. Ahora están obligados a vencer el viernes a los Orlando Magic, un rival en estado de gracia con siete triunfos en sus últimos nueve encuentros.

Detroit había logrado rachas de 13 victorias solo dos veces en su historia: en 1989-90 y 2003-04, temporadas en las que terminaron siendo campeones de la NBA.

Paradójicamente, este impulso llega apenas dos años después del peor momento de la franquicia, cuando encadenaron 28 derrotas consecutivas, el peor registro de su historia.

